﻿騰訊挾佳績破頂 大行唱見「三字頭」

高盛及瑞銀等多家證券行齊唱好騰訊，最少有8家證券行把騰訊目標價調高至「3字頭」，當中最看好騰訊的是星展唯高達，給予目標價高達336元。花旗指騰訊個人電腦遊戲的季節性內容更新及宣傳活動有效，相關收入增加24%的成績讓人喜出望外。手機遊戲亦錄得57%強健增長，視頻訂閱亦按年上升三倍，反映騰訊的社交平台生態系統有能力提供各樣娛樂服務予其龐大且黏性強的用戶群。花旗給予騰訊目標價為302元，建議吸納。
中金公司亦看好騰訊，建議吸納，並調高騰訊目標價近20%至310元。
鷹君集團羅氏家族爭產疑雲繼續發酵，上演猶如電視劇《溏心風暴》的劇情。三子羅嘉瑞稱母親羅杜莉君「不清不楚」入稟法院，且「被人隔離」；二子羅旭瑞昨日重申羅老太頭腦清醒，早前她入稟撤換家族信託公司，出於她個...
2017-05-19
台灣發生倫常慘案，一名長期照顧患有情緒病胞妹的中年男子，昨晨欲阻止胞妹強行外出，疑因情緒激動，揮菜刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處，疑兇逃返住所躲藏，一度與警員對峙，其後警方將他帶署調查。 事發在昨日上午約九時二十分，患有情緒病的五十二歲女事主欲離開高雄市苓雅區住所外出，其五十四歲兄長不欲胞妹離家，男方屢勸無效，事件演變成兄妹爭執，男方疑因情緒激動，在屋內取出菜刀追趕胞妹。 目擊者表示，男方由三樓追至地下時，其妹跪在路邊向兄長求饒，惟對方不為所動，揮刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處；不少人目睹案發過程嚇得尖叫起來，附近一名店主則連忙報警。 疑兇犯案後逃回...
2017-05-19
全球最大心形鑽石、重逾九十二卡的La Legende，周三在瑞士日內瓦一個拍賣會內，以一千三百三十萬美元（約一億三百萬港元）成交，打破一顆五十六卡心型鑽石，在二○一一年締造的一千零九十萬美元（約八千五百萬港元）成交紀錄，但仍低於原來估價最多六百七十萬美元（約五千二百萬港元）。La Legende由法國著名珠寶商Boehmer & Bassenge設計，它是鑲嵌在一條珍珠頸鏈上，份外顯得明亮。
2017-05-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家入市個案，美聯營業經理黃建軍表示，北角富澤花園富邦閣低層A室，面積約為650方呎，為3房連套房間隔，議價後以約980萬元成交，呎價15077元，買家見單位間隔方正實用...
2017-05-19
美國總統特朗普陷入政治危機，美股繼周三大幅下跌後，昨日仍缺乏明顯反彈動力，杜指收市報20663點，升56點。受累美股急跌，亞太區股市昨日全面下挫。無獨有偶，巴西總統特梅爾亦陷入政治危機，報道指特梅爾近期捲入一宗重大貪污案，巴西股市昨日甫開市即重挫超過10%。 美國總統特朗普深陷水門事件以來最嚴重政治風暴，投資市場再起波濤。美股杜指繼周三大跌超過300點後，昨日反彈乏力，截至今晨四時，杜指收報20663點，升56點；納指收報6055點，升43點；標普500指數則收報2365點，升8點。美股VIX恐慌指數一度升穿16點，其後回順至15點水平。滙控（005）美國預託證價報...
2017-05-19
篤定降班的CF格蘭納達今晚西甲煞科戰主場對愛斯賓奴，四月初接任的教練阿當斯爭取於主場球迷面前開齋，等收咧的愛斯賓奴無心無力隨時成人之美，直取主勝。now632台周六凌晨2:45直播 阿當斯於四月初臨危授命接掌格蘭納達，惟上任後球隊表現毫無起色，上輪作客不敵奧沙辛拿六戰全敗跌到榜尾。今仗為教練阿當斯爭開齋和擺脫包尾大幡的污名，格蘭納達上下都希望在主場擊敗愛斯賓奴，與球迷笑著告別西甲。 對手愛斯賓奴近五輪西甲一勝狀態低迷，上仗又已於主場謝幕戰意亦成疑，無心又無力難阻格蘭納達於煞科戰贏波。
2017-05-19
早前韓國女團AOA的「雪炫BB」在Instagram大晒其新玩具Leica Z2X菲林相機，無獨有偶，同團的另一女神申智珉亦拿着Fujifilm KLASSE，拍出復古味濃的照片，一眾K-Pop粉誓言...
2017-05-19
第十五屆世界傑出華人獎頒獎典禮昨日在灣仔會展隆重舉行，英皇集團主席楊受成博士擔任主禮嘉賓之一，今屆世界傑出華人獎得獎者包括影帝許冠文、科大校長陳繁昌及太子珠寶鐘錶集團副主席暨執行董事鄧宣宏雁等；首屆世...
2017-05-19
WannaCry勒索軟件侵襲全球電腦，歐洲淪為重災區，香港亦有電腦中招，幸而災情不太嚴重。這次全球電腦恐襲，顯示網絡世界危機四伏，不法份子神出鬼沒，令人防不勝防，警隊有必要大大增強警力，專門對付愈來愈普遍的網絡罪行。 大家求學、工作、消費、娛樂、交友等日常活動，離不開網絡世界，一按鍵盤，個人信用卡資料、錢銀支付、個人資料便在網上傳送，而不法份子千方百計，利用科技，在虛擬世界攔截，據為己有；或使用入侵程式，予取予攜。亦有騙徒利用網上隱蔽性，以虛假身份，招搖撞騙，或出售受管制物品，瞞天過海。 昨天警方網絡安全及科技罪案調查科聯同五大警區，展開大規模掃蕩管網上兒童色情物品，突擊搜...
2017-05-19
田泰安周三谷戰策「愛樂寶」贏出今季第三十一場頭馬，終於打破之前連續六個賽馬日無馬贏的悶局。雖然當晚他在第三場騎「精算博奕」被裁定不小心策騎，稍後要停賽兩日，但昨晨田泰安表示被罰不影響心情，周日騎足十場...
2017-05-19