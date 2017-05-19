﻿騰訊挾佳績破頂 大行唱見「三字頭」

騰訊（700）周三公佈的今年首季業績勝預期，刺激股價再創新高，高見271.4元，其後升幅收窄，收市報264元，升1.7%。大行齊出報告唱好，紛紛上調目標價，多家大行把目標價調高至300元以上水平，最牛上望336元，以昨日收市價計，仍有27%潛在升幅。



高盛及瑞銀等多家證券行齊唱好騰訊，最少有8家證券行把騰訊目標價調高至「3字頭」，當中最看好騰訊的是星展唯高達，給予目標價高達336元。花旗指騰訊個人電腦遊戲的季節性內容更新及宣傳活動有效，相關收入增加24%的成績讓人喜出望外。手機遊戲亦錄得57%強健增長，視頻訂閱亦按年上升三倍，反映騰訊的社交平台生態系統有能力提供各樣娛樂服務予其龐大且黏性強的用戶群。花旗給予騰訊目標價為302元，建議吸納。



中金公司亦看好騰訊，建議吸納，並調高騰訊目標價近20%至310元。