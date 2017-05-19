﻿IFC外望——陳總：「一帶一路」豈可缺席

剛剛過去的周日、一，由習大大主持的「一帶一路」國際合作高峰論壇必是市場的眼球焦點之一，金管局總裁陳德霖當然都有份出席。陳總昨在《匯思》中就分享下個人一些感受，講到今個高峰論壇果然名副其實，事關全球多國大人物雲集，亦反映「一帶一路」倡議受到廣泛認同，繼而當然是講下香港在這發展中可扮演的角色幾重要。他人工千萬元，自然責無旁貸要好好推廣香港。



他說，在推動「一帶一路」倡議的工作，香港不能缺位，我們有獨特優勢，可以發揮很大的作用，又話金管局成立的基建融資促進辦公室(IFFO)如何能在「一帶一路」上利便投融資。他亦順帶大show一班勁人朋友，話說出席高峰論壇某個環節擔任小組討論的嘉賓發言，台上可說是一場老朋友聚會，除了主持人是認識多年的國際貨幣基金組織前副總裁、人行前副行長朱民外，同台的另外7位嘉賓中，有5位是IFFO的合作夥伴，包括中國進出口銀行董事長胡曉煉、黑石集團董事長兼首席執行官Stephen Schwarzman、工行董事長易會滿、絲路基金董事長金琦及渣打集團主席Jose Vinals。



77%港百萬富翁揸現金最安心



環球經濟充滿不確定性，瑞銀財富管理今日發佈「瑞銀投資者觀察」報告，調查7大市場的百萬富翁對不可預測性的看法，對行為與財富規劃的影響。



近80%的香港百萬富翁認為，他們正處於歷史上最不可預測的時期。但近半香港富豪對未來經濟持樂觀態度，71%的受訪者認為香港市場是安全的投資。80%全球富豪受訪者承認，短期風險與不可預測事件令他們無法專注於長遠規劃。



調查訪問全球2842名百萬富翁，其中有401位來自於香港。儘管通脹使現金貶值，現金仍然是投資者在不確定性時期安全的首選。77%的受訪者表示，現金能保障財務安全。



雖然絕大多數人認同在亞洲以外分散投資很重要，但只有不到20%香港百萬富翁表示將考慮分散投資在美國，而分散投資於歐洲市場則只有12%。



高瞻