﻿市場簡訊

—長港敦信（2229）遭證監勒令停牌，證監會認為該公司截至2015年底年度的年度帳目、相關業績公告及公司有關股分配售及債券配售的公告包含重大失實、不完整或錯誤引導資料；暫停股份買賣乃屬必要或適宜之舉。







—內地樓價持續上漲，70大中城市新建住宅價格按年連升19個月，但漲幅連續第5個月收窄。



按月比則連升兩年，漲幅較3月略有擴大。北京與上海四月新建住宅銷售價格指數按年分別上漲16%及13.2%，深圳則按年上漲6.6%。







—中渝置地（1224）副主席黃志強表示，內地樓市實際需求大，對內地市場有信心。他預期調控措施不會完全消失。開發項目就集中於二、三線城市，公司亦正在西部城市開發一個項目。副主席林孝文透露，公司現有數個中國西部二、三線城市的開發項目正在洽談中，也有間接的投資，認為國內市場仍有一定吸引力，相信剛性需求可支撐樓市。







—惠理集團（806）公佈，今年4月30日的未經審核管理資產總值約150億美元，較3月底的145億美元增加3.45%。







—鷹力投資（901）公佈，與陝西集羣物聯網服務管理股份簽定備忘錄，同意探尋合作及投資社區電商。







—科通芯城（400）公佈，今年首季度總商品交易額為61.33億元人民幣，增加57.8%；溢利約1.339億元人民幣，增加33.6%；線上交易客戶數目於2017年3月31日達到23056名，增加98.9%。



—綠地香港（337）以8.01億元人民幣，收購吳江神鷹房地產99%股權及股東貸款。吳江神鷹房地產持有江蘇省吳江市盛澤鎮的鷹翔大廈，總地盤面積為約1.03萬平方米，以及附近東方大街歐盛花園的三幅地皮，總地盤面積為約17.83萬平方米。







—保誠（2378）受惠年度保費等值銷售額增長及利率上升，今年首季錄得新業務利潤8.56億英鎊（約86.7億港元），按固定匯率計，較去年同期上升25%。香港新業務利潤錄得雙位數增長，反映銀行渠道增長強勁及增加對健康和保障產品的銷售，但因減低經紀渠道銷售而被部份抵銷。







—工商舖按揭市場挑起戰火，除推H按（拆息按揭外），亦將H按息率愈減愈低。經絡及中原按揭分別推出工商舖按揭優惠，業主可選按息低至H+1.35厘按揭計劃，鎖息上限P減3.1厘，還款期長達25年；或選八成高成數按揭計劃，按息低至P加1厘，還款期為25年。







—羅兵咸永道發表2017零售調查，羅兵咸永道零售及消費品行業亞太區及中港主管合夥人鄭煥然表示，香港零售業受惠黃金周下，有見好轉，預計未來零售市道回復過來，直至2021年。又建議香港零售商要積極發展網上平台，更引用百麗集團董事的話，指出要有大轉型，走出過往的模式。此外，他提及香港網購市場細，因為地小，人又小，交通設備完善，故香港零售不會特別改變其銷售模式。



最後鄭表示庫房又「水浸」，未來新政府上任後，希望可以派錢，讓港人可以藉此購物，並笑稱反正大家買不起樓，引起在場人士會心微笑。