﻿市場消化特朗普政治風波 恒指隨外圍回穩升38點

聯交所資料顯示，新加坡淡馬錫控股於本周一(15日)減持工商銀行6億股或0.69%，每股作價5.023元，總值30.14億元，最新持股量降至8.43%。
另一方面，市場消化特朗普政治風波，恒指周五隨外圍回穩，於騰訊(700)力撐下，一度重上25200，最多升129點，高見25266點，惟成交未能配合，全日成交僅逾700億元，恒指最終未能站穩25200之上。以全周計，恒指累積上漲18點或0.07%；國指則累積跌15點或0.15%。
恒指收報25174點，升38點或0.15%；國企指數收報10267點，微跌3點或0.04%，成交金額701.23億元。
宏滙證券研究部主管林嘉麒指出，市場避險情緒不算太大，加上北水流入，助港股於周五回穩，展望下周大市走勢很大機會續受外圍市況影響，料短線港股將續於高位整固，支持位於25000，上升阻力位於25400。
中國成功於南海試採可燃冰，消息刺激油服股周五造好，其中海隆(1623)大升16.91%；巨濤海洋(3303)亦漲12.5%。
麥格理唱好內地樓市，內房股周五造好，恒大(3333)曾見9.77元，創一年新高，收升9.09%，旭輝(884)及碧桂園(2007)亦齊升逾6%。
部份科技股亦回升，IGG(799)升4.69%，天鴿互動(1980)亦升3.51%，但美圖(1357)則續受壓，跌1.22%。