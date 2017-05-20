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﻿優化恒生中國企業指數八月公佈

2017-05-20 列印
　　恒生指數公司現正研究其他關於實施方式的詳情，包括：加入紅籌股及民營企業的合適數目；挑選紅籌股及民營企業的合適準則；以及如何實施變動以減低可能對市場的潛在影響。恒生指數公司預計將於2017年8月公佈詳情。

  恒生指數公司公佈第一季恒生指數系列季度檢討結果，恒生指數成份股沒有變動，成份股數目固定為50隻；恒生中國企業指數成份股亦沒有變動，成份股數目固定為40隻。市場原預期百麗(01880)會被剔出恒指成份股。
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