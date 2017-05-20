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﻿富智康料中期虧損少於2.4億美元

2017-05-20 列印
  富智康(02038) 公佈，經進一步審閱管理帳目及其他資料後，預期截至6月底止六個月，將錄得綜合虧損淨額少於2.4億美元(下同)，較去年綜合溢利淨額2082.3萬元大幅下跌。

　　虧損由於多項因素，包括投資組合產生的虧損淨額預期將少於1.95億元。尤其是印度Jasper Infotech Private Limited的2億元股權投資，計提估計投資減值撥備介乎約1.65億元至1.75億元。

  另一方面,卜蜂蓮花(00121)發盈喜，預期截至今年6月底止六個月將錄得盈利，而去年同期為虧損6390萬元人民幣，主要由於集團透過店舖及總部精簡人手、改善生產力、終止在某些區域的第三方清潔及保安服務，及更完善地管理水電的使用，導致店舖營運成本及管理費用大幅減少。
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