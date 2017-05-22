﻿回報遠勝金股 比特幣突破2000美元大關

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）價格近日如火箭一飛沖天，現已突破2000美元重要心理關口。Bitcoin近月來一再刷新紀錄，不足半年已上升一倍，回報遠較黃金和美股吸引。比特幣交易平台CoinDesk.com報價，周六最高曾攀上2061.88美元（約1.6萬港元），續創紀錄新高，升逾4.5%。尾段報價約2047美元。



WannaCry勒索軟件上周肆虐，黑客用以收取贖金的 Bitcoin 貨幣可能因此而再受注意。上周六比特幣在 CoinDesk 的報價已經達到 1994.2 美元，從一個月前的 1220.9 美元到現在已經暴漲 63%。據分析指，這是因為巴西和美國都出現政治不穩情況，投資者正在尋找新的避險商品，除了黃金之外，比特幣 似乎也成為了一個新的避險貨品途徑。當然其穩定性肯定不及黃金，但長年的發展已經令投資者增加了不少信心。



除了美洲，亞洲方面例如日本和韓國對於比特幣需求也增加，交易量分別佔全球40%和5.6%。



比特幣等電子貨幣沒有任何金融機構監管，本身成為不法份子愛用的交易途徑，未來它會受到政府打壓還是接受它的存在，將會左右這個貨幣的價值和普及程度。所以如果投資這些貨幣的話，也要注意風險。



根據CryptoCompare.com，日本的比特幣市場交易量，上周六已佔整體交易量近五成半，高於周四的不足四成。基金經理公司ARK Invest的數字顯示，在短短一周之內，內地比特幣交易平台的人民幣比特幣價，與美元比特幣交易平台的報價差距，已從20%大幅收窄至5%。



超越金價紀錄高位



比特幣價格在不足半年之內由1000美元翻一番到2000美元，升勢遠較黃金和美股凌厲。比較下，截至上周五，金價累升近9%，標準普爾500指數升約6.4%。



比特幣不但已貴過黃金，周六更超越了金價在2011年創下的每盎司1921美元的日內紀錄高位。



比特幣交易平台BitMEX的創辦人兼行政總裁海斯（Arthur Hayes）表示，比特幣價格突破2000美元重要心理關口，步向另一個里程碑，將吸引更多投資者對此一虛擬貨幣產生的更大興趣，從而進一步推高比特幣價格。



Bitcoin Investment Fund的馬斯特斯在本月8日表示，比特幣前景風光甚佳，未來8至14個月有機會升至4000美元左右。比特幣在2009年面世，2013年底其價格首次突破1000美元。但進入2014年，由於內地不歡迎比特幣，令價格暴跌，2015年大部份時間則呈橫行走勢；然後在2016年中期開始了急速回升，今年1月更重上1000美元。