﻿監管趨嚴鬥搶錢 內銀高收益理財吸客 收益率升穿5%

面對金融監管趨嚴、資金收緊的大環境，內地銀行理財產品收益率被扯高，以吸引投資者，大型銀行1年期以內的理財產品收益率在4.5%左右，而中小銀行定價較進取，平安銀行、浙商行（2016）的理財收益已升穿「5」，至5.1%左右。



深圳多間銀行還以收益較高的「新客理財」搶客，吸引不少港人「食息一族」選購理財產品。多間銀行稱，跨6月底銀行半年結前後的理財產品，預期收益「有小升幅」。近月內地不斷加強銀行監管，防範風險，銀監會因理財產品暴增，更多番推出新指引監管銀行理財產品等業務。



記者實地走訪深圳八間銀行發現，浙商銀行（2016）、華夏銀行、中信銀行（998）均推出「新客理財」，以較高的收益吸引新客戶。據浙商銀行深圳分行財富管理中心的客戶經理介紹，該行最新推出的「新客戶專享」的182天期理財，銷售起點已由原來100萬元起，大幅降至5萬元，允許客戶購買的上限為1000萬元，預期收益率5%。



浙商銀行客戶經理說：「我們分行網點不及同業，需要讓利吸引客戶。」針對老客戶，該行推出「感恩回饋」活動，其中「永樂2號 365型」理財，預期收益率5.04% ，在該行銷售產品中收益最高。



在福田的招行（3968）皇崗支行，理財經理介紹，配合招行今年30周年行慶，銀行有少量優惠活動，目前主力產品年化收益率大致在4.2%至4.6%，起點門檻均為5萬元；半年至1年期的信託理財收益較高，但起售門檻在100萬元或300萬元起，預期的收益率約4.7%至5.2%。