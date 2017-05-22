﻿港股還看重磅股 靠騰訊友邦攻頂

港股本周將現「咬住高台而不放」格局，大市仍然視乎幾隻重磅股，包括騰訊（700）及友邦保險（1299），能否拾級而上並支撐大市造好。股市未見有回落跡象，但不少投資者持觀望態度，若成交金額可衝破1100或1200億元水平，將為市場帶來利好氣氛。內地「一帶一路」高峰會剛剛完結，內銀股及內地基建股或成炒作對象。



上周五美股反彈逾百點，恒指藍籌美國預託證券全線回升，中石化（386）及中石油（857）較香港收市升1.3%及1.1%，國壽（2628）比香港漲1.2%。恒生指數今天開市將高開200點，至25374點。



早前被沽空機構狙擊而令「藍籌新貴」之名蒙上陰影的瑞聲科技（2018）會否復牌亦是另一焦點。瑞信在沽空機構「葛咸城」首度出報告質疑帳目時已大跌近一成，但公司仍不用停牌，及至「葛咸城」再出詳細報告，股價再次急挫後急急停牌，但迄今仍未復牌，令投資者憂慮情況。民眾證券董事總經理郭思治認為，市場已經消化壞消息，預料瑞聲一旦復牌股價即使再下挫，也不可能跌至如沽空報告所言的40元，相信會於70至80元之間回穩。



回應「五窮六絕」的市場迷思，郭思治指5月不窮，6月不絕，以往股市大跌前會有先兆，細價股票也會被炒得「飛沙走石」，反觀現時細價股票尚算淡靜，因而推測股市仍有向上空間。新鴻基金融財富管理策略師溫傑指股市升浪通常先炒起恒生指數，再到國企，最後至二三線股票，然而今年投資者戒心較強，升浪有機會擴散至國企便收步，細價股未必受惠。



上周資金避險，有部份流出美股，證券界認為，亞洲區股市可能因資金轉投而受惠。港股五月份劣勢暫時告終，但始終成交未配合，恒生指數仍受制於25400點關口，本周大市將聚焦三大因素，包括特朗普洩密風波進展、聯儲局5月份議息會議記錄及美國經濟增長的修訂。



金管局上周五加辣，但基本上不能再根治樓市炒風，相關地產股所受影響極微，相對而言，拉美市場上周因巴西總統涉貪腐醜聞令巴西股、匯急挫，或令資金轉流入亞洲區，令中港股市成交回升。