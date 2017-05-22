—本地傳媒報道，恒生（011）行政總裁接任決定，可能到明年初才會明朗化，不排除大股東滙豐銀行或再空降華人高層接掌；但若條件配合，該行仍會培養內部人才晉升以提振士氣，最重要是覓得適當人選掌舵。
—華融金控（993）公佈，公司作為貸款人，向持有40%之華融柏潤國際投資公司，提供1億美元5年期貸款融資，年利率為7厘，以公司內部資源撥付。
—浙江世寶（1057）公佈，上周四與中信銀行（998）杭州經濟技術開發區支行簽署了第二十次中信銀行理財產品協議，使用公司部份閒置募集資金即人民幣4,000萬元，投入中信理財之共贏利率結構17392 期人民幣結構理財產品。產品期限33 天，最高年化收益率為3.4%。
—萬洲國際（288）公佈，私募基金股東鼎暉告知配售約8.84億股，將其持有的大部份股分配售予獨立第三方，佔6.03%，每股股份作價6.55港元，較上周五收市價6.96元，折讓約5.8%，即抽水57.83億元。另外，鼎暉也有在日後減持7866.48萬股，作價同為6.55港元，若兩個交易落實，涉及金額為63.08億元。經由摩根士円利的配售完成後，鼎暉將只持有4.75億股，佔萬洲約3.24%。
鼎暉表示有可能於6月23日前分派7866.48萬股，佔已發行股本約0.54%，每股作價6.55元。交易完成後，鼎暉的持股量，將進一步下降至約2.71%。
—中聯重科（1157）公佈，出售環衛設備商中聯重科環境產業80%股權，其中51%的股權由盈峰控股受讓；4%的股權由粵民投受讓；21.5517%的股權由弘創投資受讓，及3.4483%的股權由綠聯君和受讓，總代價116億元人民幣。
—樂視被多間公司公開追數後，樂視網公佈，賈躍亭辭任總經理，僅留任樂視網董事長。公司將擢升副總經理梁軍為總經理。同時，財務總監楊麗杰亦辭職，由樂視控股中國區CFO張巍接任。賈躍亭指，裁員主要集中於非上市體系。樂視手機問題在於對流動性管理的預判不足，後期資金的跟進不謹慎，業務進入準休克狀態。
—中銀香港（2388）首席經濟學家鄂志寰表示，債券通是中國加快發展資本市場的重要突破口，內地銀行間債券市場需要通過開放市場，引入境外投資主體及發行主體，完善市場服務功能。債券通將有助於中國債市納入全球主要債券指數，加速內地債市國際化投資組合中的比重。
—財新社報道，北京市金融工作局將要求在京註冊的共享單車公司，需要把按金存管到指定銀行帳戶，以防非法集資。