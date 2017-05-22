﻿市場簡訊

—據人民網報道，綠地集團北京京緯置業因存在無證售房行為，涉嫌違規宣傳商改住。北京市區住建執法部門對密雲區綠地朗山產業園商業辦公項目進行查處，項目存在無證售房行為。北京市住建委針對綠地集團北京京緯置業173萬元罰款，對開發資質降級，並責令限期整改，整改期間作出暫停網簽、暫停拿地資格、暫停銀行授信處理。







—本地傳媒報道，恒生（011）行政總裁接任決定，可能到明年初才會明朗化，不排除大股東滙豐銀行或再空降華人高層接掌；但若條件配合，該行仍會培養內部人才晉升以提振士氣，最重要是覓得適當人選掌舵。







—華融金控（993）公佈，公司作為貸款人，向持有40%之華融柏潤國際投資公司，提供1億美元5年期貸款融資，年利率為7厘，以公司內部資源撥付。







—浙江世寶（1057）公佈，上周四與中信銀行（998）杭州經濟技術開發區支行簽署了第二十次中信銀行理財產品協議，使用公司部份閒置募集資金即人民幣4,000萬元，投入中信理財之共贏利率結構17392 期人民幣結構理財產品。產品期限33 天，最高年化收益率為3.4%。







—萬洲國際（288）公佈，私募基金股東鼎暉告知配售約8.84億股，將其持有的大部份股分配售予獨立第三方，佔6.03%，每股股份作價6.55港元，較上周五收市價6.96元，折讓約5.8%，即抽水57.83億元。另外，鼎暉也有在日後減持7866.48萬股，作價同為6.55港元，若兩個交易落實，涉及金額為63.08億元。經由摩根士円利的配售完成後，鼎暉將只持有4.75億股，佔萬洲約3.24%。



鼎暉表示有可能於6月23日前分派7866.48萬股，佔已發行股本約0.54%，每股作價6.55元。交易完成後，鼎暉的持股量，將進一步下降至約2.71%。







—中聯重科（1157）公佈，出售環衛設備商中聯重科環境產業80%股權，其中51%的股權由盈峰控股受讓；4%的股權由粵民投受讓；21.5517%的股權由弘創投資受讓，及3.4483%的股權由綠聯君和受讓，總代價116億元人民幣。







—樂視被多間公司公開追數後，樂視網公佈，賈躍亭辭任總經理，僅留任樂視網董事長。公司將擢升副總經理梁軍為總經理。同時，財務總監楊麗杰亦辭職，由樂視控股中國區CFO張巍接任。賈躍亭指，裁員主要集中於非上市體系。樂視手機問題在於對流動性管理的預判不足，後期資金的跟進不謹慎，業務進入準休克狀態。







—中銀香港（2388）首席經濟學家鄂志寰表示，債券通是中國加快發展資本市場的重要突破口，內地銀行間債券市場需要通過開放市場，引入境外投資主體及發行主體，完善市場服務功能。債券通將有助於中國債市納入全球主要債券指數，加速內地債市國際化投資組合中的比重。







—財新社報道，北京市金融工作局將要求在京註冊的共享單車公司，需要把按金存管到指定銀行帳戶，以防非法集資。