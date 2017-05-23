﻿憧憬油組延長減產 能源股造好 杜指升近90點

美股周一早段見三連升，杜指初段曾升109點後，攀上20914點。總統特朗普訪問沙特阿拉伯，簽訂不少新商業協議，利好工業股表現，加上油組本周四開會料延長減產期，利好國際油價，帶動能源股造好。



杜瓊斯工業平均指數其後曾見20886點，較上周五升81.16點；納斯達克指數見6118.92點，升35.22點。滙控美國預託證價格曾見67.57港元，較香港收市價跌0.13港元；中移動美國預託證價格曾見86.81港元，較香港收市價跌0.36港元。



今晨四時，杜指收報20894點，升89點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見67.50元，較香港收市價跌0.20元；中移（941）美國預託證券見86.25元，較香港收市價跌0.20元。



歐洲三大主要股市昨日尾段個別發展，倫敦和巴黎股市尾段升幅0.05%至0.4%，法蘭克福股市則跌0.1%。美國總統特朗普正試圖轉移由於開除聯邦調查局長科米而引發政治危機的視線，周一出訪中東，美國公司並在當地簽訂了數以千億美元計的國防、能源及基建合約，之後會轉到歐洲訪問。芝加哥儲銀新出爐的四月份全國活動指數報0.49，遠勝分析師預測的0.11，反映製造業繼續向好。



恒指見22個月高



受惠於外圍造好，加上「股王」騰訊（700）股價曾破頂，恒指昨日再創22個月新高，收報25391點，升216點，連升兩日累漲254點。中保監公佈險資支持實體經濟細則，刺激內險股造好，中國平安（2318）升逾4%，貢獻恒指30點。分析認為，近期在權重股推動下，恒指同時被推高，但要留意目前市況由資金主導，權重股經過一輪升浪後或會出現 回吐。



美股上周反彈，恒指昨日高開143點，全日反覆向上，最高曾升275點，高見25450點，雖然未能全日高位收市，臨完市前升幅略為收窄，收報25391點，升216點，為22個月收市新高，成交額則為818億元，較上個交易日增加117億元。



騰訊成為升市火車頭



藍籌股方面， 騰訊（700）曾創上市新高，高見276.8元，收報275.4元，升2.6%，貢獻恒指70點，成為升市火車頭。滙控（005）則升逾1%，拉高恒指27點。



大華繼顯（香港）策略師李惠嫻表示，近期市況主要由資金主導，在資金追捧權重股下，恒指同時被推高，但她稱要留意權重股經過一輪升浪後或會出現回吐。此外，李惠嫻指出，早前落後於大市的股份如內險股，近日亦有資金追落後入市，她預期炒作一輪後，資金或會換馬至二三線的股份。