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﻿華置擬競購英「對講機」商廈

2017-05-23 列印
　　據英國媒體The Telegraph引述消息人士報道，華人置業（127）、爪哇控股（0251），張松橋旗下中渝置地（1224）等均有意競投位於倫敦金融城，有「對講機」之稱的商業大廈─Fenchurch Street20物業的50%股權，估計作價至少達6億英鎊（相當於60.84億港元）。據知，是次競投亦吸引了亞洲投資者，包括韓國主權財富基金韓國投資公司，以及新加坡主權基金淡馬錫的參與，首輪競投預計於下月展開。

　　外號「對講機」的Fenchurch Street 20，位於倫敦金融城內，由於外型有些圓弧，故亦有對講機之稱，該物業共有37層，高160公尺，2014年春天完工，是倫敦排名第13高的建築。對講機大樓由烏拉圭建築師維諾利設計，造價超過2億英鎊，頂樓的空中花園可眺望泰晤士河。
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