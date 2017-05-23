外號「對講機」的Fenchurch Street 20，位於倫敦金融城內，由於外型有些圓弧，故亦有對講機之稱，該物業共有37層，高160公尺，2014年春天完工，是倫敦排名第13高的建築。對講機大樓由烏拉圭建築師維諾利設計，造價超過2億英鎊，頂樓的空中花園可眺望泰晤士河。
華置擬競購英「對講機」商廈
外號「對講機」的Fenchurch Street 20，位於倫敦金融城內，由於外型有些圓弧，故亦有對講機之稱，該物業共有37層，高160公尺，2014年春天完工，是倫敦排名第13高的建築。對講機大樓由烏拉圭建築師維諾利設計，造價超過2億英鎊，頂樓的空中花園可眺望泰晤士河。
後勤重災區 I.T.最傷 國泰勁裁六百人
國泰航空去年燃油對沖嚴重虧損，加上營業額下跌，昨天大裁員六百人，當中包括約一百九十名中高級管理層，佔管理層職位四分一，是國泰近二十年來最大規模裁員行動。被裁員工可獲最少四個月至最多額外十二個月薪金，並...
2017-05-23
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銀行職員提醒無果 兩台女被「港男」騙百萬
台灣彰化縣近一個月內接連發生網上交友詐騙案，兩名女子被網上認識的男友共騙去逾四百萬元新台幣（逾一百萬港元），其中一名四十多歲已婚女子跟一名聲稱在香港工作的二十八歲男子在facebook傳情，期間向「港...
2017-05-23
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北韓成功發射導彈 金正恩：無可挑剔
北韓政府昨透過官方傳媒宣佈，周日（二十一日）下午在最高領袖金正恩督師下，成功發射一枚地對地中遠程戰略導彈，進一步確認導彈運載核彈頭的可靠性，並聲稱這款武器現在已經準備好部署，並迅速大量生產，在軍事行動...
2017-05-23
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馬鞍山翠擁華庭1,182呎 頂層複式 眺吐露港
馬鞍山一帶有不少沿海屋苑，其中的翠擁華庭更同時背靠郊野公園，享有獨特的寧靜環境，屋苑現時就有頂層複式單位，實用面積1,182方呎，2房1套房，另連天台及特色平台，可飽覽區內綠景及吐露港的山水之色，屬罕...
2017-05-23
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憧憬油組延長減產 能源股造好 杜指升近90點
美股周一早段見三連升，杜指初段曾升109點後，攀上20914點。總統特朗普訪問沙特阿拉伯，簽訂不少新商業協議，利好工業股表現，加上油組本周四開會料延長減產期，利好國際油價，帶動能源股造好。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見20886點，較上周五升81.16點；納斯達克指數見6118.92點，升35.22點。滙控美國預託證價格曾見67.57港元，較香港收市價跌0.13港元；中移動美國預託證價格曾見86.81港元，較香港收市價跌0.36港元。 今晨四時，杜指收報20894點，升89點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見67.50元，較香港收市價跌0.20元；中移（94...
2017-05-23
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團隊稱王
皇家馬德里周日西甲煞科戰作客2:0擊敗馬拉加，重奪失落四季的聯賽錦標，球員無分正副選盡情狂歡。事實上該隊封王關鍵正是得益於輪換制，不像過往三季般過度依賴BBC鋒線，變成「人人都是功臣，人人皆可慶祝」。 只需一分便可封王的皇馬，今仗藉C朗拿度和賓施馬上下半場各建一功，兩球淨勝馬拉加，三分壓倒同日主場4:2反勝伊巴的巴塞隆拿封王。 銀河艦隊眾將賽後即從馬拉加飛返馬德里出席勝利巡遊，體現人人都是功臣的精髓。本季C朗、賓施馬和加里夫巴利共入四十三球，估全隊一百○六球僅百分之四十一，其餘十八人貢獻餘下的六十三球，當中副選收錄四十五球，後備力量正是勝負關鍵。C朗亦喜言：「施丹管...
2017-05-23
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雪梨人氣Cafe 歎滋味Brunch
雪梨市中心沿海新地標Barangaroo餐飲區域食肆林立，除了上期介紹過該區餐廳Cirrus的精緻海產美食外，還有Devon Cafe的人氣Brunch也值得一試。 文、圖：Lady Fifi（fif...
2017-05-23
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苦等4年 觀音兵得米 何超雲偕肥仔新歡甜蜜行
上周五(19日)，賭王何鴻燊三房孻仔何猷啟(Orlando)突然自爆同以色列索模女友Angelika一年情玩完，何家公子速刪ig療情傷。另一邊廂，Dry咗4年嘅索胞姊超雲，卻被本報發現有新戀情。超雲自...
2017-05-23
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社論——不要讓箭嘴車變催命符
高速公路上涉箭嘴車的奪命車禍，經常發生。昨早一輛行走天水圍至深圳灣口岸的綠色小巴，駛至深圳灣大橋時失控，猛撞前面一輛行駛中的箭嘴工程車，綠色小巴司機死亡，車上十二名乘客受傷，這宗車禍再次警醒駕駛人士，必須對箭嘴車打醒十二分精神，否則發生猛烈碰撞，隨時引致嚴重傷亡。 警方初步調查顯示，死者六十八歲，屬高齡職業司機，生前患糖尿病，據悉他近日患感冒，警方正循他生前健康、肇事時駕駛情況等調查意外的成因，但涉箭嘴車的交通意外近年不斷發生，多是駕駛者高速行車，當發現前面有箭嘴車，已收掣不及，直衝撞前，招致意外，案例之一是去年青葵公路凌晨時份發生一宗嚴重車禍，一部的士無視道路上的指示，衝...
2017-05-23
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閘中尋寶——電訊大炮愈走愈有
第一場五班一六五○米，石廄「電訊大炮」陣上經常後追接近，均速後上馬今仗首次跑一哩可能更合腳法。近期試泥閘所見，早段跟前走勢不差，末段愈走愈有，已具爭勝狀態，今仗如放出前領，有半冷機會。同場姚廄「千真萬...
2017-05-23
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