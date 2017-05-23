﻿深圳報案還擊「空軍」 科通芯城堅定回購 股價應聲跌8%

香港淪為沽空機構搵食場地，最新一家沽空機構烽火研究狙擊科通芯城（400），公司股價應聲下跌8% ，即日累跌22%，其餘科網股亦受累，美圖（1357）曾急跌7%，IGG（799）跌近2%。科通芯城大股東兼主席康敬偉指，相信沽空報告的參與有內地背景，已向深圳警方報案，重申公司會堅定回購。



新一家沽空機構烽火研究（Blazing Research）昨日刊出首份題為《橫跨十年的世紀騙案》的研究報告狙擊科通芯城（400），指公司帳相虛假，給予「強烈沽售」評級。



遭指虛報收入



報告聲稱獲得科通芯城的工商檔案，指當中的收入數字和年報所披露的有大出入，認為實際數字只及年報所說的40%，繳納稅項亦只有年報中所指內地所得稅支出的30%。報告又質疑，公司的股本回報率未如其聲言的遠高於同業，認為公司經營現金流實際上是負數。



另外，報告又指科通芯城網站自2014年上市後更鮮有更新，在4月18日至26日期間更無法瀏覽，認為網頁流量數字虛假，又質疑創業家物聯網平台的硬蛋網是假項目，認為相司所聲稱的216.5億人民幣成交額同屬偽造。



被指高價回購助友減持



報告同時就其股權架構提出指控，認為公司高價回購的目的是協助控股股東的友好人士高位減持，更指出去年9月的配股計畫中，無任何產業投資認購，反映業界對此股份態度悲觀。



科通芯城昨日股價低見7.3元，跌幅達27%，並於下午2時49分起停牌，原因有待公。停牌前報7.8元，跌2.2元或22%，成交2.44億元。期後，科通芯城大股東兼主席康敬偉回應內地傳媒稱，因相信報告參與者皆有內地背景，已第一時間向深圳警方報案。康敬偉表示，公司會盡快透過第三方認證的數據及報告作出澄清，並同時會堅定回購。



科通邀第三方發報告澄清



據烽火研究官網介紹，其團隊主要由新加坡退休專業人士，包括監管部門人員、基金經理及投資銀行家等組成。股評人熊麗萍表示，近期沽空機構作頻密狙擊，部分手法有商榷，認為監管機構應研究加強監察涉嫌操控市場的行為。