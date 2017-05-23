﻿傳海航洽入股 惠理股價曾漲11%

近一年頻頻有收購的海航集團，再傳有大「刁」。昨日外電引述消息報道，海航下一個收購目標，是由有「股壇金手指」之稱謝清海所打理的惠理集團（806），海航擬與惠理主席謝清海就收購惠理股權進行商討。惠理集團昨晚發出通告稱，該集團董事會已獲謝清海及非執行名譽主席葉維義告知，相關股東獲第三方接洽，並正與一名潛在要約人進行商討。



受消息刺激，惠理集團昨日大升逾11%，午後升幅收窄至8.6%後停牌，停牌前收報7.85元。惟兩間公司對有關傳聞均不作評論。惠理集團於今天復牌。



惠理昨晚發出的通告續指，相關股東與潛在要約人已於今年1月24日就涉及潛在要約人可能收購，該公司權益的交易簽訂無約束力之諒解備忘錄，而商討仍在進行，相關股東與潛在要約人尚未就可能進行之交易訂立任何最終協議。不過，其通告並無披露要約人的身份是否就是市傳的海航集團。



交易估值料約156億



外電引述消息指出，海航正與謝清海磋商從他手上收購惠理集團的股份，並在完成入股後繼續增持惠理股份，相關交易對惠理的估值將超過20億美元，相當於約156億港元，較惠理上周五市值近134億港元，高出22億港元或16.4%，惟由於雙方仍未達成最終協議，故入股或仍有變數。假若入股方案最終成事，將會成為海航今年內第4宗投資於資產管理公司。截至上月底，惠理管理的資產規模約150億美元。



另一方面，惠理集團主席、董事兼聯席首席投資總監謝清海間接持有該公司約4.61億股，佔已發行股份約24.9%，以及可認購最多5662萬股尚未行使認股權；該公司非執行名譽主席葉維義則間接持有約2.98億股股份，佔已發行股份約16.14%。