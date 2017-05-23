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﻿內地萬能險銷售首季跌62%

2017-05-23 列印
　　今年首季，內地險企銷售傳統保險「開門紅」，其中，50多家中資壽險公司累計原保險保費收入1.24萬億元（人民幣，下同），按年勁增37.76%；不過，以投資成份為主的萬能險的銷售遇冷鋒，1至3月，代表萬能險保費收入的「保戶投資款新增交費」合計只得2144.04億元，按年勁跌62.74%。

　　過去幾年在內地瘋狂熱賣的「萬能險」真的「萬能」嗎？按保監規定，險企收到客戶的萬能險保費後，資金將進入兩個帳戶：第一是投資帳戶，投資收益下設最低保底收益，大多是2.5%，上不封頂，近年大多險企的結算利率由4%至8%不等；第二是保障帳戶，體現保險保障功能。
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