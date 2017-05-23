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﻿安永：內銀盈利難大增

2017-05-23 列印
　　安永發表《中國上市銀行2016年回顧及未來展望》的報告指出，去年內地37家上市銀行實現淨利潤合共1.45萬億元（人民幣，下同），按年增3.65%，增速升了0.8個百分點，是上市銀行自2011年以來，淨利潤增速首次出現回升，惟上市銀行資產質素仍然面臨較大壓力。

　　安永大中華區金融服務部銀行及資本市場主管梁成傑表示，去年內銀純利增速回升，有企穩之勢，但他預期今年內銀盈利增長幅度難以大幅上升，因淨息差收窄雖接近見底，但仍未完全見底。至於2017年首季，已披露季報的28家上市銀行淨利潤增速按年增3.69%，比2016年首季上升0.98個百分點，增速進一步回升。
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