﻿IFC外望——證監阻配股上板 亞洲能源「功敗垂成」

證監會叫停上市公司集資，本來唔係咩奇怪嘅事，但臨到公司開股東會之前幾分鐘先至出手，就好像比較趕急一點，令韋琪諗起年幼時睇粵語長片，主角臨被斬頭之前，有人大叫「刀下留人」一樣。



話說亞洲能源物流（351）發出通告，喺上周五（19日）召開股東大會之前10分鐘，收到證監會傳真通知，話根據證券市場上市規則第6（2）條，反對公司將因配售交易而發行的新股上市。



本來喺股東大會召開之前出現突發事項，大會主席依例可以宣布將股東會改期。不過，亞洲能源物流就話，由於證監會嘅傳真通知係喺大會開始前幾分鐘先至傳達至該公司，因此大會主席並無機會仔細閱讀通知嘅詳情，亦無辦法向股東提供完整資料，因此股東大會如期進行，並且以絕大多數贊成票通過配售交易。



結果成件事就搞到好古怪，證監會出絕招叫停配售，點知股東會照樣通過。不過，根據有關規則，證監會出咗聲反對，聯交所一定唔可以畀呢批配售股份上板，以韋琪估計，配售交易告吹的機會好大。至於亞洲能源物流只係話，會向專業人士尋求意見喎。



金融工程師 華爾街當紅



華爾街投資界以往決定投資目標，大多係以鑽研業績報告同分析公司客戶為主，不過，呢一套已唔再流行，最新趨勢係倚重使用複雜統計程式嘅金融工程師（Quant），利用數學演算法嚟搵出最有可能賺錢嘅交易，帶挈由數學家同科學家擔大旗嘅金融工程師愈受器重，影響力同報酬自然水漲船高。



《華爾街日報》報道有個例子，前國際數學奧林匹克數學競賽冠軍波亞爾科夫之前效力微軟等科技公司，舊年好多對沖基金巨頭向佢挖角，佢後來跳槽去加州嘅TGS，第一年年薪達70萬美元（546萬港元）。



業界人士話，10年前成績好嘅畢業生都夢想加入華爾街投行做交易員，但係現時佢哋爭住入嘅係做量化基金。



演算法交易（Algorithmic trading）近年逐漸喺華爾街盛行，紐約研究顧問業者Tabb集團話，靠量化分析而唔係人手揀股嘅對沖基金，佔美股全部交易27%，遠高於2013年嘅14%，幾乎追上散戶嘅29%。



據統計，由電腦揀股表現好過人腦；近5年量化基金嘅平均年度回報係5.1%，高於同期對沖基金嘅4.3%。



高瞻