﻿市場簡訊

—中電信（728）昨公佈今年4月營運數據，4G用戶增長減慢，4月份的4G新增客戶數目為494萬戶，較3月份的593萬戶縮減16.7%，年初至今4G業務累計淨增2071萬戶，4G總用戶增至1.4258億戶。有線寬頻用戶4月淨增71萬戶至1.2653億戶。固網電話用戶減48萬戶至1.2508億戶。







—第一視頻（082）近期再增持亞洲銀行（BVI）股份，成為第二大股東。第一視頻主席張力軍認為目前持股量已足夠，但不排除增持。第一視頻將積極發展在市場上無其他競爭對手的醫護到家服務，其平台已有約2萬個護士註冊，業務有可能拓展到香港。







—電視廣播（511）昨天開市前停牌，停牌前股價報28.8元。有消息指出，因應收購合併委員會裁決，電視廣播早前已表示會申請司法覆核，因此要進一步延遲寄發要約文件的時間，以等待司法覆核的申請結果，而股份亦因此要停牌。對於電視廣播何時復牌及召開特別股東大會，消息指現時暫未有確切日子。另外，集團主要外資基金股東Silchester在本月19日增持股份共12萬股，Silchester一直反對回購計劃，因而令潛在反對力量上升。







—康師傅（322）昨天公佈，截至今年3月底止的第一季業績，股東應佔盈利4.34億元人民幣，按年增15.32%。收益為141.98億元人民幣，按年上升3.73%。至於毛利率則為28.04%，按年下跌3.37個百分點。







—互太紡織（1382）宣佈，連接公司越南廠房入口的大道，截至昨日仍然被村民堵住，公司高級管理層於5月15日的星期與多名高級政府官員會面，有關高級官員表示支持公司越南廠房恢復營運，而且表明將與村民會面，務求和平解決該事件。公司相信需要更多時間，讓當地政府清理堵塞。是次越南廠房暫停營運對公司造成財務影響不大，但假若不能盡快解決該事件，情況或會有變。







—新昌集團（404）早前盛傳資金周轉不靈，問題以乎還未解決。新昌表示，尚未支付於本月18日到期的3億美元優先票據的半年利息，涉及1312.5萬美元（約1.024億港元）。根據相關優先票據的契約，若有關利息拖欠期限持續連續30日，可能構成違約事件。新昌指，會在期限內採取措施集資，例如取得股東融資以償還利息。新昌去年9月遭沽空機構匿名分析狙擊，指新昌非執行主席林卓延將有問題及無收入的發展項目注入新昌；繼以遭核數師以公司在持續經營方面存在多項不明朗因素等理由，對2016年業績無法表示意見。之後接連爆出新昌欠地盤判頭數達5億元，及有傳新昌因未能解決財務危機而清盤，但公司予以否認。新昌自4月3日起已暫停買賣，期間獨立非執行董事郭少強更「疑似跳船」，以健康狀況為已辭任該公司職務。







—阿里巴巴主席馬雲在全球智慧物流峰會上預計，未來5至8年中國物流市場，每天包裹量將從現時的每天一億件增至10億件，但認為現時的物流企業沒有準備好面對挑戰。馬雲指雖然現時不少物流企業上市集資，卻不懂得把將資金投放在吸納人才及技術研發上，仍然為市場份額相互殺價。他提出物流企業必須高度投入技術研發，重視人才及改革企業組織架構。他指，物流公司要引入現代化的管理，避免家族式發展模式。實體經濟要復活，首先要復活物流業，只有物流業創新，整個實體經濟的利潤才能提高。