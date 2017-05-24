﻿英恐襲未惹震盪 歐股靠穩 美股牛皮

英國遭遇恐怖襲擊，對金融市場未有構成影響，美股靠穩。市場觀望周三出爐的聯儲局議息記錄，令大市升幅有限。截至今晨四時，杜指收報20937點，升43點。



杜瓊斯工業平均指數收市報20937點，升43點；納斯達克指數報6138點，升5點。標普500指數收報2398點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報67.67港元，較香港收市價升0.02港元；中移動（941）美國預託證價格報86.78港元，較香港收市價升0.53港元；騰訊（700）美國預託證價格報277.27港元，較香港收市價升2.07港元。



歐洲三大主要股市昨日靠穩，巴黎和法蘭克福股市分別升0.47%和0.31%，遭受恐怖襲擊的英國，股市則下跌0.15%。



美製造業擴張年半最慢



美國出爐的5月份Markit製造業採購經理指數（PMI）初值按月跌0.3點，至52.5點，擴張步伐是逾年半最慢，其中產量和新定單均下滑。商務部同日出爐的4月份新屋銷售則跌幅較預期大，按月下跌11.4%，至59.6萬間的年率單位，低於市場預期的61萬間。



歐羅區5月份製造業PMI初值按月升0.3點，至57點，較分析師預測的56點為佳，其中產量的分類指數更升至58.4點的六年新高。



騰訊升穿280元後倒跌



港股方面。恒指昨日高開24點，早段曾升近百點，高見24586點，再創22個月新高，惟午後受到騰訊（700）沽壓拖累，恒指於臨近收市倒跌最多84點，幾乎抵銷早市的升幅，收報25403點，僅升11點，成交額847億元。國指則收報10395點，升20點。



「股王」騰訊昨日原本表現勇猛，股價曾見上市新高，曾見280.6元，惟後勁不繼，四連升斷纜，收報275.2元，跌0.07%，成交額為96.8億元，為昨日成交額最高的股份。多隻藍籌股表現亦遜色，滙控（005）和中移動（941）分別跌0.07%、0.2%。中資金融股獲資金追捧，招行（3968）升近3.8%、民生銀行（1988）則漲1.8%；國壽（2628）和平保（2318）分別升0.8%和0.6%。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，早前受到資金追捧的大型藍籌股如騰訊、中移動（941）和滙控近期股價已見回軟，而資金已轉勢買入早前表現落後中資金融股，他相信中資金融股會成為繼藍籌股之後，推動大市的新動力。至於恒指方面，經過早前的升幅後，短期會先行整固，他估計25000點仍有力守住。