﻿港家庭負債呈上升趨勢

金管局提交到立法會的文件中指出，由於港元與美元息差擴闊，美國3月加息，隔夜港元與美元銀行同業拆息的差距從2月底的負55個基點，擴大至4月底時負85個基點左右。港元現貨匯價在過去兩個月逐漸回軟，從2月底約7.76港元兌1美元的水平，回落至4月底約7.78的水平。文件又指，過去兩個月，本港銀行總結餘有接近2600億港元的穩定水平。



本港銀行體系的整體貸款增長在2017年第一季為4.6%，以年率計為18.5%，高於2016年的6.5%。第一季貸款增長較為全面，不論是本地使用貸款或境外使用貸款均錄得顯著增幅。另外，香港家庭負債亦有上升趨勢，佔本地生產總值67.1%，當中包括住宅按揭貸款、信用卡墊款，以及其他私人用途貸款。