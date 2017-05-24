﻿A股入摩下月揭盅 李晶：納入機會逾五成 中證監加強審查IPO

萬眾期待A股獲納入MSCI新興市場指數，MSCI明晟昨日公佈，下月20日會對A股是否納入新興市場指數有答案。摩根大通董事總經理李晶估計，今年A股獲納入MSCI新興市場指數的機會高於50%。另外，中證監計劃加強審查申請上市的公司提交的財務文件，冀提高上市公司的質素。



MSCI明晟將於下月20日評估新興市場指數，評估主要包括三大議題，第一內地A股是否納入MSCI新興市場指數，第二是阿根廷是否納入MSCI新興市場指數，第三是尼日利亞是否被列入獨立市場狀態。事實上，A股過去三年都被拒納入MSCI新興市場指數。



摩根大通董事總經理李晶表示，A股在提升透明度上過往花了不少工夫，加上國際投資者可循互聯互通等渠道進入內地市場，所以她估計，今年A股獲納入MSCI新興市場指數的機會高於50%。至於按市值計中國是全球第二大股市，騰訊（700）亦已打入全球十大市值股票，由此可見中國的重要性日益提高。



股票期權持倉三級制



此外，港交所（388）昨日宣佈，將於6月1日實施修訂股票期權持倉限額模式，新的限額將於同日生效。港交所表示，實施修訂股票期權持倉限額模式，令香港股票期權持倉限額機制更符合國際慣例，確保個別持倉限額在未來長期適用。



修訂股票期權持倉限額模式重點包括：實行三級制，改善實際只有單一持倉限額的情況。股票期權持倉限額建議改為5萬張合約、10萬張合約及15萬張合約三級，每個股票期權類別的持倉限額級別根據合約等值數目釐定。其次是，定期檢討機制每年檢討所有股票期權類別的持倉限額一次，有需要時調整確保配合市場發展。以及，根據公司行動作出調整，或會因應股份拆細或合併等公司行動而調整受影響股票期權的合約股數，以維持合約的名義金額。



另外，中證監計劃加強審查申請上市的公司提交的財務文件，繼續高調打擊造假行為，更會作出即時審查，相信是要提高上市公司的質素。



中證監受理金山分拆



據內地媒體引述接近中國證監會人士指出，最近中證監已就A股IPO發出最新窗口指導（即監管機構給予金融機構在政策上的指導意見，並無強制性），表示會加強集中審查正在申請上市的公司的財務數據，如客戶集中度、應收帳是否配合收入變化、研發費有否資本化及對政府補貼的依賴程度等範疇。審查過程中的現場檢查將會嚴於過往，具體做法包括各位證監局將帶隊，抽調屬地的會計事務所和律師所參與，並交叉檢查等。



昨日派發今年首季成績表，純利升近80%的金山軟件（388）昨日一併公佈，分拆北京辦公軟件於深圳交易所上市的申請，已獲中證監受理。