﻿前海人壽萬能險 暫未見退保贖回潮

上周網上流傳的文件指出，前海人壽今年首季退保金額188億元（人民幣，下同），全年預期的退保總額將達600億元。有關消息廣受關注，市場憂慮情緒亦揮之不去。



代銷前海人壽大量相關產品的農行（1288）深圳分行人士表示，目前沒有出現退保、提前贖回情況，前海人壽的萬能險產品也正常，結算利率仍是5.05%至5.8%不變。過去幾年，前海人壽借助萬能險「長險短做」，將保險保障產品「化身」為理財增值產品。在保監會叫停之前，已滾動推出大量同類產品，假設客戶持有提前贖回，預期今年會有大量「到期式退保」，前海人壽資金壓力也會愈來愈大。



所謂「長險短做」，以前海人壽被禁售的產品為例，客戶名義上是購買20年期或終生壽險（萬能險），實際上可提前贖回。首年一筆過支付保費，有「3、2、1」條款限制，即保單持有人在第一年違約，在扣除保費本金3%的手續費後，即可提前取回保費及結算利率。第二年扣除手續費2%。第三年扣除1%。第四年不扣除。換言之，客戶在第四年贖回，保單及回報沒有損失。



通過這類產品，前海人壽業務迅速做大，萬能險甚至佔其全部收入的90%以上。然而，巨額保費收入，2年或3年大量快速返還投資者，「長險短做」的巨額贖回，擾亂市場秩序，最終保監會高調介入嚴打。



四大行中，農行（1288）是唯一一家代銷前海人壽萬能險產品的大型銀行。在深圳福田彩田南路，農行支行的客戶經理稱，最近收到很多客戶查詢，有些客戶情緒不安，他們已盡量向客戶解釋情況。