﻿黃金周銷售有起色 謝瑞麟六送一紅股

謝瑞麟（417）公佈截至今年2月底的全年業績，盈利2317.7萬元，按年下跌1.9%，每股盈利11仙，擬派末期息3.75仙。同時，董事局建議發每六股派發一股紅股。主席及行政總裁謝邱安儀表示，3、4月份零售市道已見好轉，銷售跌勢已見喘定。她更提到近年五一黃金周的效力已大不如前，但集團今年五一黃金周三天假期同店銷售增長5.7%，銷售額增長17.2%。



謝瑞麟年內營業額按年跌3.6%至34.1億元。其中，港澳銷售營業額整體下降24.6%，同店銷售下跌23%，但內地整體增長4.7%，同店銷售增長則為2.2%，佔集團整體營業額43.6%。謝邱安儀對零售市道仍持審慎態度，難以預料公司本港業務今年的同店銷售會否回復增長。



謝邱安儀表示，經過兩年市場調整，本港商舖租金開始有下調跡象，集團會通過舖換舖形式，維持具吸引力的銷售點，同時降低租金開支。她又指出，集團正把握機會重新佈置香港的分店網絡，長遠來說，對本港業務有信心。