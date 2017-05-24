﻿IFC外望——兩億定期存廣發行 瑞金爆「消失的存款」

內地真係無奇不有，家陣存錢喺銀行都可以唔見，睇怕都要有排查。事緣舊年被證監會強制停止交易嘅瑞金礦業（246），噚日發公告話，今年3月時發現，公司喺廣發銀行惠州分行舊年12月嘅月結單入面，唔見咗一筆2億港元嘅定期存款，但11月嘅銀行對帳單仲有呢筆錢，問番內部又話絕對無人郁過。公司即刻問番廣發行係唔係月結單出錯，不過至今都無人回應。瑞金礦業唯有搵律師了解情況。



另外，瑞金礦業又話旗下一間附屬公司力匯集團，喺廣發銀行惠州分行都有3.17億港元定期存款，但銀行方面，竟然唔肯確認定期存款嘅最新情況，睇怕最後都要循法律途徑解決。外幣存款都可以不翼而飛，成件事聽落都好離奇。



不過翻查資料，瑞金礦業一向不走尋常路，上市唔夠2年就主動停牌5年，涉嫌操縱股價、財務造假、人事頻繁變動等等問題， 一直尋求復牌，舊年5月底更一口氣公佈2012年至2015年之業績，不過無幾耐就被證監會勒令停牌。



莊偉忠拍廣告玩轉電視框



係百貨業做到風山水起嘅莊偉忠，自從轉戰金融界、過檔康宏金融之後，由於患病，作風一度轉趨低調。不過，他一向鍾意新挑戰，唞完一輪之後，又點會長期「潛水」，最近仲拍埋廣告。



事緣康宏金融新一輯電視廣告，就由莊偉忠粉墨登場，扮演理財專家。不過，莊偉忠咁多新主意，又點會喺廣告入面「Hard sell」理財產品咁悶呢。呢個電視廣告其實係扮日本電視台綜藝節目風格，搵作家王貽興做廣告入面嘅節目主持，希望帶出揀選理財產要符合個人需要嘅訊息。



莊偉忠本身係宣傳推廣嘅專家，當年喺馬會工作嘅時候，以一代馬王「精英大師」做宣傳主角，連好多唔賭馬嘅市民，都識得香港有一隻咁勁嘅馬王。



睇下莊偉忠今次出手，可唔可以掀起城中話題啦。



高瞻