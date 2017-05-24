﻿市場簡訊

—金山軟件（388）公佈截至今年3月底止首季成績表，期內純利按年大增78%，至2.38億元人民幣，但較去年第四季則下跌9%。首季來自網絡遊戲的收益按年增79%，與上季度持平。







—由A股公司杉杉股份分拆的富銀融資（8452）昨日首日掛牌，開市報1.34元，高位見1.41元，收報1.37元，較招股價1.31元，升較招股價升4.6%。不計手續費，每手2000股，帳面賺120元。







—於2013年6月起停牌的DBA電訊（3335），昨日向聯交所重新提交第二次新上市申請。倘不獲批准，則建議收購事項將不會進行。該公司此前擬通過配股，收購從事自有品牌「澳牛」乳製品之營運福州健氏食品，涉資6億元。







—Apple Pay進一步擴展至支援提款卡，但必須為銀聯網絡。兩家提供服務的銀行亦隨即公佈優惠。其中，渣打香港的提款卡客戶，以Apple Pay付款，會有1%的現金回贈。中銀香港（2388）則由即日起至明年7月31日，首5萬名以中銀提款卡成功加入Apple Pay，並於推廣期內以該卡通過Apple Pay作最少1次消費的客戶，可獲30港元現金回贈。







—華章科技（1673）公佈，該公司計劃收購一間位於廣東省陽江市的富安三七物流有限公司，初步收購價為3400萬人民幣。收購協議又指明，若截至2018年底，富安三七的兩年平均利潤達400萬元人民幣或以上，收購價將有所調整。而當收購價調整至500萬元人民幣或以上，華章則需配發新股集資完成。



—信利國際（732）發盈警，預料今年首季股東應佔溢利按年下跌約70%，主要是由於聯營公司仍在建設期，導致2016年尾季產生經營虧損，因此今年首季的虧損較去年同期大幅升至約1.5億元。該公司去年同期的股東應佔溢利為2.23億元。







—永發置業（287）發盈喜，預計截至今年3月31日止年度全年業績，盈利按年增加大12倍。公司解釋，主要是由於投資物業公平價值溢利較上年增加；買賣證券公平價值由上年的虧損，轉為本年度盈利；可供出售財務資產之出售溢利較上年增加。







—易緯集團（3893）發盈警，預期截至今年6月底止年度，將錄得重大綜合虧損，去年度則有盈利1151萬元。







—據外電報道，中國人壽集團將購入美國私募公司ElmTree Funds持有的商業地產組合95%股權，涉及估值約9.5億美元（約74.1億元）。ElmTree Funds稱，將保留該資產組合5%股權，並繼續打理這些地產項目。該資產組合總樓面面積為550萬平方呎，包括德克薩斯州塞金一處卡特彼勒（Caterpillar）租用的工業建築，以及弗吉尼亞州斯湯頓一處聯邦快遞（FedEx）租用的配送設施。







—味丹國際（2317）執行董事兼行政總裁楊坤祥透露，公司期望在中國發展，內地定位不再以製造為中心，而是期望將之發展為營銷中心，而公司在內地正代理兩款新產品，包括酒類、魚漿，目前在剛開始階段，具保證毛利率，料未來每年投放在中國的資本開支約1000萬元人民幣。