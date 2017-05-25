﻿儲局短期或公佈「縮表」 杜指五連升再越21000

美股五連升，杜指收市報21012點，再度越過21000點水平。美國新出爐的數據參差，上月聯儲局議息會議記錄顯示，大部份儲局官員均認為，「短期內是合適的時機」開始緊縮貨幣政策和縮減資產負債表。



杜瓊斯工業平均指數至今晨四時收報21012點，升74點；納斯達克指數收報6163點，升24點。滙控（005）美國預託證價格報67.46港元，較香港收市價升0.06港元；中移動（941）美國預託證價格報86.84港元，較香港收市價升0.54港元。



官員指應今年內行事



美國聯儲局今晨二時發表上月議息會議記錄，記錄顯示，大部份官員認為，若通脹表現符合他們的預期，短期內撤銷寬鬆貨幣政策，是合適的做法。儲局官員認為，他們應該在短期內，就縮表提供更多的詳情，若然加息步伐與預期一致，應該於今年內實行。



聯儲局下一次議息會議，將於六月中舉行，市場預期，當於於下月加息的機會達到80%。



數據方面，全美房地產代理協會出爐的4月份二手樓銷售按月跌2.3%，至557萬間的年率單位，較分析師預測的565萬間少；4月份的樓價中位數按年升6%，至24.48萬美元。市場樓盤存貨按年跌9%，是23連跌，分析師指該數字反映樓盤供應有限抑制了銷售活動。



國際油價先升後回軟，紐約7月期油價曾升41美仙，至每桶51.88美元，但在庫存減少消息後一度倒跌0.27%，至每桶51.3美元。能源情報署出爐的上周原有庫存減少443萬桶，至5.163億桶，跌幅較分析師預測的200萬桶多超過一倍，利好油價在一個月高位徘徊；但市場同時期待油組周四在維也納開會結果。



恒指企穩 國泰漲6%



本港方面，穆迪下調中國評級，但港股先跌後升，恒指昨日低開20點，最低曾挫106點，低見25269點，見全日低位後有買盤入市，支撐股市轉跌為升，午後升勢逐步提升，以接近全日高位收市，收報25428點，升25點，成交額700億元。



日前公佈裁員的國泰（293），獲高盛上調評級至「中性」，刺激國泰股價急升6.1%，為昨日表現最好的藍籌股；相反，騰訊（700）昨日略為回吐，跌0.6%，收報273.6元，拖累恒指18點。



新股方面，經營本港名牌「菊花牌」乳膠漆的中漆集團，申請港交所主板上市。集資所得將用以鞏固集團的中國市場地位，擴大產品組合及產能，以及開發新產品。另尋求於主板上市的河北省企業東光化工，為國內化肥生產商之一，主要生產工業及農業用尿素，集資將用以擴充產品供應、改善生產流程及效率，以及進行針對性收購等業務。