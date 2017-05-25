 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 財經

﻿中銀研區塊鏈跨區應用

2017-05-25 列印
  中銀香港（2388） 於5月17日成功利用區塊鏈技術，完成首宗本地貿易融資服務。資訊科技部總經理鄭松岩表示，貿易融資區塊鏈技術初步只集中在本地應用，下一步將擴展至跨地區使用。

　　交易銀行部副總經理蘇夢麟指，中銀現階段只跟買家和供應商合作，於區塊鏈內實現以本地發票融資交易作試點，而首家試用區塊鏈技術的公司屬工程建造業。他認為新技術有助驗證交易的真實性，避免一單多貸的假貿易情況，同時可縮減融資所需時間。

　　為擴大區塊鏈的應用，該行計劃邀請更多買家、供應商及其他相關業務參與者如船運公司及速運公司參加，並研究擴大應用範圍至其他貿易產品。鄭松岩表示，該行亦在研究將貿易融資區塊鏈技術擴大至跨境應用。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd