﻿穆迪突降中港評級 「債券通」推出恐受累 料增長放緩債務升

國際評級機構穆迪昨日突然公佈，由於預期中國經濟增速放緩，加上債務攀升，勢削弱財政實力，決定把中國主權評級從由Aa3降至A1，展望從負面調至穩定。這是穆迪自1989年以來，首次下調中國評級。分析料中國主權被降，或影響將推出的「債券通」，令機構投資者進入內地債市更加謹慎。而昨晚深夜，穆迪再公佈調降香港評級，由Aa1，降至Aa2，前景由負面調至穩定。



中國主權評級被降，中國財政部迅速回應，並批評穆迪，基於「順周期」調降評級，是「不恰當的方法」，在一定程度上高估了中國經濟面臨的困難，低估了中國深化供給側改革、適度擴大總需求的能力。



財政部又稱，中國政府債務增長勢頭已得到有效控制，今年政府債務負債率與上年相比變化不大。今後也會保持債務合理增長。而中國經濟的中高速增長，也將為地方政府債務風險防控提供根本支撐，2018至2020年中國政府債風險指標與去年相比，不會大變。



未來五年增長降至5%



穆迪預期，未來5年中國經濟潛在增速將放慢至接近5%，債務攀升以及經濟放緩，將削弱中國的財政實力，因此下調評級。穆迪預估，2018年前，中國政府直接債務佔GDP的比重，將逐漸上升至40%，2020年之前再逐步升至45%。穆迪解釋把中國降級的決定時指出，雖然中國目前的改革進展可能會逐步促使經濟和金融體系轉型成功，但卻不大可能阻止整體債務進一步大幅上升，以及由此導致的政府或有負債增加。



大華繼顯中國經濟學家朱超平表示，穆迪下調中國評級，可能會對人民幣匯率和經濟產生長期影響，並會增加中資企業海外發債的成本，以及削弱償還現有貸款的能力。



由於中國即將推出香港與內地債券市場互聯互通的「債券通」機制，瑞穗銀行外匯策略師張建泰認為，穆迪下調中國評級，港資及海外投資者北上進入內地債市，取態會更加謹慎。



全球資產管理公司柏瑞投資認為，降級不會對「債券通」造成很大影響，因為債券通的投資者主要投資於政府債券和政策銀行的債券。柏瑞又稱，穆迪去年3月已將中國前景展望由中性降至負面，進一步降級並不意外，相信另一評級機構標普也將跟隨。標普目前給予中國AA-的評級，在三大評級機構中最高。惠譽給予中國的評級為A+。



標普或跟隨降評級



穆迪同時宣佈，將中國中長期本幣和外幣發行人評級，從Aa3下調至A1，展望從負面調整至穩定。中國本幣和外幣高級無抵押債券評級由Aa3下調至A1。至於外幣債券評級上限維持Aa3。外幣存款評級上限從Aa3降至A1，中國的短期外幣債券和銀行存款評級仍為Prime-1。按穆迪的分類，A1評級與捷克、以色列、日本、沙特阿拉伯同級，比台灣、澳門低一級，比百慕達、波蘭高一級。