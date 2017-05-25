﻿港版支付寶今面世 冀支援逾八千商舖

支付寶終於登陸香港。去年8月獲發儲值支付工具牌照（SVF）的螞蟻金服昨日宣佈，今日起正式推出香港版「支付寶HK」，上午10時於App store及Google Play上架，讓用戶下載使用。螞蟻金服港澳台區總經理李詠詩期望，今年內支援的商舖數目可增至超過8000間。



螞蟻金服港澳台區總經理李詠詩昨日表示：「支付寶HK」用戶可綁定有VISA及Mastercard的信用卡，或以現金增值至帳戶後，便能在包括屈臣氏、美心及周大福（1929）等2000間店舖使用，即使用戶手機沒有網絡，只須掃描QR code便可完成交易。



擬擴大功能至水電煤費



她指出，下一步將會考慮發展P2P交易方式，並擴展其他應用程式的功能，比如支付水電煤等生活類繳費，與第三方保險公司推出在線銷售旅遊保險、人身意外保險。



她續稱，「支付寶HK」用戶需要有本地手機號碼才能使用港幣錢包，每宗交易都會以短訊通知，目前只適用香港地區，暫時不可於海外或內地使用。支付寶亦與小商戶洽談合作，收取商戶的費用將十分具競爭力，亦會考慮與的士合作。她表示，發展港幣版支付寶時，已經考慮到本地消費模式，例如增加收集印花等功能，相信經過本地化的支付寶，有助推動應用程式的發展。



金管局助理總裁鄭發表示，儲值支付工具如同自動櫃員機及網上銀行一樣，需要時間發展成熟，希望儲值支付供應商控制好風險，亦鼓勵公眾支持及使用儲值支付工具。



「支付寶HK」首批在港的合作商戶，包括連鎖藥房、超市、電器店及化妝品連鎖店等逾2000間。而目前內地版支付寶在香港覆蓋的商戶超過8000間，年內會逐步實現同步接受人民幣及港幣支付。



此外，「支付寶HK」亦推出迎新優惠，只要用戶在商店消費滿20元即可獲得電子印花，儲滿3個可獲50港元回贈，每用戶僅獲一次優惠。