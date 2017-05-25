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﻿英皇鐘錶銷售單位數增長

2017-05-25 列印
　　英皇鐘錶（887）主席兼行政總裁楊諾思表示，今年首季銷售較去年好，錄得中單位數百份比上升。續租租金方面，她指近日集團有一至兩間店續租時，獲得相若的跌幅，租金減幅介乎30%至50%，屬市場水平。該公司今年9月於元朗會新增一間珠寶店舖，她補充指，現時新界區，舖租相宜，有望吸納更多中高檔客戶群。

　　楊諾思認為，香港零售業有回暖跡象，主要是前赴韓國的內地遊客減少、日圓上升及港元匯價回軟等因素，加上現時訪港遊客有所回升，帶動零售氣氛有好轉。近年公司客量亦有所回升，以單價5萬至20萬元較暢銷，大額消費相信需時慢慢回升。今年產品入貨價較去年合理，對銷售亦帶來刺激。
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