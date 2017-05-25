 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 財經

﻿大摩「祝福」 恒大破頂

2017-05-25 列印
　　摩根士丹利首予中國恒大（3333）「增持」評級，目標價為12元，該行預期恒大淨負債比率在今年底前，將由去年底的432%水平，大降至237%。受大行唱好刺激，恒大股價昨日大升17.4%，收報11.66元，創上市新高，成交金融17.62億元。

　　摩根士丹利報告指出，如果恒大第二輪策略投資，能夠達到300億元人民幣的目標，恒大股價有可能進一步上升。該行又指，恒大將會在8月公布中期業績，以及計畫在內地A股借殼上市，均有機會成為股價的催化劑。同時，恒大的管理層曾表示，今年6月可能再引入第二輪策略投資者。此外，大摩又看好恒大引入策略投資者後，新資金有助贖回永續債，減低負債比率。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd