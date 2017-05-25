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﻿I.T全年多賺五成 本港見紅續拓中國

2017-05-25 列印
　　I.T（999）投資者關係及企業融資總監方衛斌於全年業績記者會表示，去年受到中國市場帶動，營業額增6.1%至80億元，純利升50.2%，賺3.15億元，每股盈利26仙，派發末期股息每股13仙。該公司未來將會繼續拓展中國市場，香港則持觀望態度。期內香港業務仍有虧損1.85億元，同店銷售則倒退4.2%。

　　期內內地銷售面積增加18.2%，香港銷售面積淨減少7.7%，零售收入下跌6.3%至32.4億元，同店銷售亦下跌4.2%。受到經營成本上升，租金壓力持續下及去年續租分均錄得升幅，方衛斌表示對香港零售仍然維持保守看法，將繼續調整店舖網絡。

　　本港縮減7.7%總銷售面積，故毛利率從57.2%回升至58.8%水平。方衛斌指出，今年經營重點是保持毛利率在較高水平，故會小心控制店舖面積變化。另外，該公司計劃在昆山興建物流中心，預期總投資額4至4.5億元人民幣，預期於2021財年投入服務。
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