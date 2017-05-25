﻿IFC外望——華為上榜為國爭光 蘋果價值品牌七連霸

財富雜誌《福布斯》最新出爐全球百大價值品牌排行榜，市值突破8000億美元冇耐嘅蘋果公司，就以1700億美元嘅品牌價值成功七連霸成為榜首，而中國華為係唯一入圍嘅中國公司，排88位。



今年前十大最有價值品牌中，科網公司佔咗6家，榜首嘅蘋果公司價值比舊年升咗10%。《福布斯》相當睇好蘋果，話佢從未停止進步，喺推出劃時代智能手機10周年之際，今年秋季將會推iPhone 8，仲話期待呢款新機將會帶動蘋果，成為全球第一家市值超過1萬億美元（7.8萬億港元）嘅公司喎！



排第二嘅Google品牌價值1018億美元，係連續第二年排第二，而且亦拉近咗同蘋果嘅差距，佢有Android、Chrome、Gmail、Google Play Store、地圖、搜索和YouTube等七大產品，影響全球數十億人嘅生活。前5名餘下分別係微軟（870億美元）、facebook （735億美元）同可口可樂（564億美元）。而品牌價值升值最快嘅，係亞馬遜，升值咗54%，排第六。



《福布斯》係從全球200個國際品牌中，揀出100個價值品牌，美國佔過半有56家公司上榜、德國有11家，法國有7家，而日本又6間，中國就只得華為能夠上榜。



人工智能謎思：要錢定要命？



人工智能同機械人嘅應用，喺今時今日已經相當普遍，近排銀行業紛紛引入聲音、指紋等認證，加強客戶使用網上同提款機嘅便捷同安全性。但係英國滙控噚日出爐嘅消費者調查顯示，相信銀行智能系統嘅受訪者比重，竟然比相信醫療機械人少一半，銀行業顯然要加一把勁，增加客戶嘅信心嘞！



話說滙控呢個11個國家超過1200人嘅調查顯示，只有7%嘅受訪者話信任將積蓄交俾智能提存系統，而話願意接受借助機械進行心臟手術嘅就有14%。呢個結果連滙控嘅營運總監麥奎爾都話感到詫異，話消費者對銀行標準嘅要求相當之高喎。



調查仲話，信任指模辨識好過密碼嘅受訪者唔到一半，只有兩成人會使用，至於信任聲音認證嘅更加少，只有6%。



睇嚟新嘢都係需要時間至建立到信心！電飯煲初初面世時，都冇乜人肯用啦！



高瞻