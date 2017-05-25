﻿市場簡訊

—新秀麗（1910）公佈今年3月底止首季度純利3700萬美元，升4.1%，每股盈利0.026美元，不派股息。







—吉利汽車（175）澄清，不是收購寶騰及路特斯訂約方，惟不排除合作。吉利汽車得悉大股東浙江吉利控股與DRB-HICOM集團就收購寶騰49.9%股權及Lotus 51%股權簽署具有約束力的關鍵條款協議。







—瑞聲科技（2018）遭沽空機構狙擊而停牌中，該公司行政總裁潘政民昨日強烈否認沽空報告中的指控，但對於是否與該公司高層控制的20多間公司有關連交易，則不置可否，只重申有關內容不屬實及極具誤導性。該公司表示，目前首要盡快出澄清通告對外界的疑問作明確解答，相信隨後會復牌。







—證監會法規執行部執行董事魏建新表示，正調查大量個案，當中涉及上市公司高級管理層的嚴重指控及有關人士的失職行為。證監會最新一期《執法通訊》提醒上市公司高級管理層，注意他們應達到的高標準，促請董事及高級人員以誠實及勤勉盡責態度，履行他們在預防欺詐、管理利益衝突，以及時披露內幕消息方面的職責，並時刻將公司利益置於個人利益上，以保障股東利益及保護自己以避免成為調查及執法行動對象。







—高雅光學（907）發盈喜，預期截至今年3月底止年度將扭虧為盈，去年度虧損9010萬元。預期溢利是由於確認出售東莞精奇機械科技盈利2100萬元。出售融豐盈利亦有7860萬元入帳。







—亞洲金融（662）總裁陳智思表示，出售香港人壽完成後將派息回饋股東。亞洲金融過去投資香港人壽約7700萬元，目前集團已收取買家約1.1億元不可退還訂金，基本上已回本。公司爭取交易於1年內獲批。







—中信證券（6030）公佈，收到中證監通知，指中信為司度（上海）貿易開立信用帳戶的條件不符至少開戶滿18個月的規定，又開展融券交易。中證監調查後，責令中信證券改正，給予警告，沒收違法所得盈利6165萬元人民幣，罰款3.08億元人民幣；對當事人笪新亞、宋成給予警告，並分別處以人民幣10萬元人民幣罰款。







—朸濬國際（1355）擬向股東丁一凡購兩間持牌法團，公佈指該兩間持牌法團分別持有牌照可從《證券及期貨條例》下第6類及第9類受規管活動。根據諒解備忘錄，建議收購事項之代價將通過發行公司新股支付，發行價將由訂約方釐定。







—中國城市基礎設施（2349）公佈，終止配售1億股股份予金發集團之契據，配售價為每股0.5元。







—361度（1361）公佈今年首季361°主品牌同店銷售增長7%，平均零售折扣26.5%，渠道存貨比為4.2倍。







—昨日是政府就重新分配900/1800兆赫頻譜建議諮詢最後限期，持有最多頻譜的香港電訊信託（6823）建議當局應讓網絡商自動續牌，並按營運商收入百份比劃一頻譜使用費以取代頻譜拍賣。數碼通（315）則大唱反調，支持政府提出的行政指配兼市場主導混合方案，似是想「重新洗牌」。