﻿油組減產延長九月 標普納指再創新高

聯儲局會議記錄顯示，決策官員對加息和「縮表」步伐，態度並不急於求成，利好大市。美國股市三大指數造好，其中標普指數和納指創日中新高，杜指距離紀錄收市高位亦僅有一步之遙。另外，石油輸出國組織（OPEC）周四召開部長會議，據報決定把減產期限延長9個月，令部份原先憧憬油組將採取更激烈托價措施的投資者頓失所望，油價隨即跌穿每桶50美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21082點，升70點，逼近今年3月1日21115點紀錄收市高位，標準普爾500指數曾升至2417點日內高位，收市報2415點，升10點；納斯達克指數曾升至6210點新高，收市報6205點，升42點。滙控（005）美國預託證價格報67.60點港元，較香港收市價升0.05港元；中移動（941）美國預託證價格報87.97點港元，較香港收市價升1.12港元。



新領失業救助人數較預期少



美國上周的首次申領失業援助人數按周增加1000人，報23.4萬人，比市場預期少4000人。波動較小的四周移動平均新失業人數減少6000人，至23.5萬人。前周的持續申領失業援助人數增加2.4萬人，報192.3萬人。



油組周四在維也納開會，油組內部以及與俄羅斯等非OPEC產油國的能源部長相聚一堂，商討擴大減產托價。在會議正式結束前，與會的沙特阿拉伯能源部長阿法力赫向媒體透露，油組議決把減產期限延長9個月，至明年3月底止，產量與目前水平相同。全球石油持續供過於求，過去3年來一直壓抑油價，大大不利油組的石油收入。



紐約期油失守50美元



今次油組的決定大致符合市場預期。不過，部份投資者原先更憧憬油組將採取更激烈托價措施，如把減產期限延長12個月，油組的決定令他們失望。



油組決定延長減產9個月的消息傳出後，紐約期油曾跌至每桶48.75美元；倫敦期油則一度跌至每桶51.32美元。



港股方面，評級機構穆迪前日先後把中港評級下調，中港兩地股市冷對待，繼續炒上；在內地資金發力入市中資金融股下，恒指和上證指數均衝上，A股走勢亦凌厲，上證指數漲1.4%，收報3107點，創逾一個半月最大單日升幅，港股一度升252點，收市漲202點，報25630點，證券、內險和內銀股成大贏家。分析估計，不排除有國家隊入市維穩，撐中港股市。



資金持續追捧中資金融股，多隻股份成為升市動力，單計建行（939）已貢獻恒指40點，升近2%，工行（1398）則拉高11點，漲近1%。內險股方面，國壽（2628）和平保（2318）合共貢獻恒指37點，分別升2%、3.4%。



此外，證券股昨日表現突出，幾乎全線向上，第一上海（227）大升20.8%，申萬宏源（218）亦漲12.3%，國泰君安（1788）和海通國際（665）同升逾6%。