﻿金管釐清銀行盡職審查要求

金管局昨以更新版常見問題形式，向銀行釐清有關客戶盡職審查的要求。金管局向銀行發出通告中，新增了4條常見問題的解答，其中就有關銀行能否以購買保單或投資產品作為開戶的條件，金管局明確表示，銀行開戶附帶條件地要求客戶必須購買保單等財富管理產品或服務，這做法不可接受的。



就一個企業客戶通常會有數名授權人可向銀行就戶口及商業關係相關活動發出指示，金管局釐清不論他是代表公司的授權人與否，都應以其角色及授權進行活動的性質，並當中涉及洗錢或恐怖份子融資風險來決定他是否行動執行者。對於金管局能否提供更多有用的證明文件例子以作辨識客戶的身份，該局指，除防洗錢條例外，銀行亦應有彈性，基於專業判斷來定採取其他措施以符防洗錢的要求。