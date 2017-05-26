﻿指中國債務遲早爆煲 渾水揚言續沽空港股 人民幣創近月高位

中國日前遭穆迪調低評級，但人民幣兌美元在岸價（CNY）昨日升逾0.3%，創逾3個月新高，離岸人民幣亦創逾2個月新高。另外，沽空機構渾水創辦人布洛克接受外電訪問時表示，中國的信貸問題最終會「爆煲」，他認為現時未爆，只是「時辰未到」，又揚言會繼續沽空香港上市公司。



人民幣在岸價昨日曾高見6.8655，至下午4時半收報6.8678，較上日彈升231點子，較上日夜盤收盤升217點子。人行官方中間價昨天定在6.8695，較上日升63點子。交易員稱，昨早盤臨近11時，人民幣突然跳漲近200點子，先是大行大手結匯，然後市場跟盤不斷，成交擴大。市場亦關注監管層近日是否有持續引導人民幣升值的意向。



離岸人幣拆息抽升



受人民幣在岸價造好帶動，離岸價亦上漲，昨升穿多個關口，倫敦時段一度飆升268點子，高見6.8476，為近兩個月新高，截至晚上約9時報6.8511，升233點子。離岸人民幣拆息近日抽升，昨1周拆息見5.3厘，翌日隔夜息更高見7厘，交易員指可能與內地銀行要應付6月底審觀審慎評估有關，人民幣資金需求亦增加。



商務部昨發內報告指出，人民幣不存在長期貶值基礎，相信經過一個震盪期後將逐步趨向新的均衡；中國不會搞貨幣競爭性貶值，人民幣兌美元匯率雙向浮動彈性將會增強。另外，人行的外匯公開市場操作不屬於匯率操縱範疇。



環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）昨日發表報告稱，4月人民幣在國際支付中的使用比重下跌至1.6%，排名跌至第7位，被瑞士法郎超越。報告顯示，與3月相比，4月全球人民幣支付額大幅下跌24.24%，降幅高於全球所有貨幣支付額跌幅的15.78%。報告還提到，香港仍然是全球最大離岸人民幣中心，人民幣交易量佔離岸人民幣總交易量76.4%，倫敦及新加坡緊隨其後。



另外，曾狙擊多家中國民企、於2011年引發「民企風暴」的沽空機構渾水（Muddy Waters），其創辦人布洛克（Carson Block）接受外電訪問時表示，中國的信貸問題最終會「爆煲」，他認為現時未爆，只是「時辰未到」，除表示狙擊中資企業時，要避開有中國政府支持的企業外，更指沽空恒生指數對他而言是太簡單，揚言會繼續沽空香港上市公司。



布洛克：沽空恒指易如反掌



他認為，中國的信貸問題根源在於中國當局向銀行體系注入流動性，使其他參與者可以提走自己的資金，令到體系日益面臨崩潰風險。布洛克又稱，中國到某個時候總要付出代價，目前只是「時辰未到」。布洛克續指，目前中國處於信貸泡沫當中，但根據傳統經濟學來看，這種情況不能持久。



布洛克又提到，沽空中國股票的挑戰，是篩除有政府支持的公司，因中國政府不會讓它們倒下，所以他表示沽空香港恒生指數對他來說已是「太簡單了」，關鍵是尋找無論中國政府怎麼做，也終將垮台的行業和企業。他又表示，渾水將繼續沽空香港上市公司。