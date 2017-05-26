﻿長城資產管理 擬明年來港籌78億

IFR引述消息人士透露，長城資產已邀請銀行提交上市前融資活動的提案，預計融資將於今年底完成。長城資產早前曾表示，計劃在上市前的融資活動中，引入5至8家國際或內地戰略投資者，包括國外綜合性金融機構、國家主權財富基金、內地大型金融機構、國有大型企業集團及民營企業等。
中國長城資產於2016年12月成立，由中國財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽保險集團共同發起。前身為國務院1999年批准設立的中國長城資產管理公司。
另外，捲土重來的本港水流循環系統承建商浩柏國際（8431）及財務服務供應商建泉國際（8365）今日掛牌，上市前夕暗盤價各自發展。
浩柏建泉今掛牌
據輝立交易平台顯示，昨日浩柏國際暗盤收報0.21元，較上市價0.2元升5%。同日掛牌的建泉國際暗盤價則向下，昨日開報0.68元，與招股價相同，並是全日高位，收報0.61元，跌10%。若不計手續費，每手5000股則蝕350元。
建築工程承建商Vicon申請港交所主板上市。公司專門從事地基工程，為屋宇署註冊專門承建商。
該公司於2015、2016及2017年純利分別為2603萬元、3107萬元及3019萬元；同期，毛利率分別為12.9%、17.7%及18.4%。集資將用於日後地基項目、購置機械、償還債務及人才招募等範疇。