﻿長城資產管理 擬明年來港籌78億

內地四大國有資產管理公司之一的中國長城資產管理正尋求明年來港上市，籌資約10億美元（約78億港元）。



IFR引述消息人士透露，長城資產已邀請銀行提交上市前融資活動的提案，預計融資將於今年底完成。長城資產早前曾表示，計劃在上市前的融資活動中，引入5至8家國際或內地戰略投資者，包括國外綜合性金融機構、國家主權財富基金、內地大型金融機構、國有大型企業集團及民營企業等。



中國長城資產於2016年12月成立，由中國財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽保險集團共同發起。前身為國務院1999年批准設立的中國長城資產管理公司。



另外，捲土重來的本港水流循環系統承建商浩柏國際（8431）及財務服務供應商建泉國際（8365）今日掛牌，上市前夕暗盤價各自發展。



浩柏建泉今掛牌



據輝立交易平台顯示，昨日浩柏國際暗盤收報0.21元，較上市價0.2元升5%。同日掛牌的建泉國際暗盤價則向下，昨日開報0.68元，與招股價相同，並是全日高位，收報0.61元，跌10%。若不計手續費，每手5000股則蝕350元。



建築工程承建商Vicon申請港交所主板上市。公司專門從事地基工程，為屋宇署註冊專門承建商。



該公司於2015、2016及2017年純利分別為2603萬元、3107萬元及3019萬元；同期，毛利率分別為12.9%、17.7%及18.4%。集資將用於日後地基項目、購置機械、償還債務及人才招募等範疇。