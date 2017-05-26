﻿聯想扭虧賺41億 冀手機下半年轉盈

聯想（992）今年3月底止年度業績扭虧為盈，賺5.35億美元（折合41.3億港元），去年則虧損1.28億美元。期內收入跌4%至430億美元，三大業務即電腦和智能設備業務、移動業務及數據中心業務的收入都下跌。



聯想收購摩托羅拉後的移動業務仍然不濟，收入下跌10%至77.07億美元。對於上季度全球手機銷量狀況，公司主席楊元慶也未能即時回答，要在台下幫忙遞上數據，較去年第四財季度增長6.1%。內地手機市場競爭激烈，而手機業務亦非聯想的優勢領域，楊元慶指不會放棄中國市場，但也不會追求市場份額，專注發展中高端、創新的產品，如Moto Z，力爭有所突破。聯想中國業務剛重組，楊元慶表示自己對新管理人事有很大期待，冀中國業務更快增長。



未放棄內地手機業



中國境外業務表現較佳，在巴西，拉丁美洲等新興市場僅排於三星之後，在美國亦與四間營運商合作，預料移動業務今個財年下半年有機會扭虧為盈。



個人電腦和智能設備業務年度收入下跌2.3%至300.76億美元，佔整體收入約70%。面對全球個人電腦市場萎縮，聯想仍然以跌幅低於市場跌幅、市場佔比全球第一自詡。公司重新定義業務，從個人電腦擴展成個人電腦設備（Personal Computing Device），以涵蓋銷售表現稍佳的遊戲電腦及可插拔電腦等。在記憶卡、電池等產品零件短缺而生產成本上漲的情況下，楊元慶承認聯想被零件供應商排到較後的位置，但管理層在會上無提出積極的應對策略。



由於轉型計劃仍在推行，數據中心業務受影響，收入下跌11%至40.69億美元。全球服務器市場去年表現放緩主要是由於企業傳統需求減弱，中國的超大型規模數據中心市場競爭加劇，以及主要零件成本特別在本財年下半年增加。對於業務何時能扭虧為盈，管理層暫未有預計日子。股價全日升3.7%，收報5.05元。