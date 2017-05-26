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﻿國美首季盈利1.3億

2017-05-26 列印
  國美電器（493）公佈截至3月底止，銷售收入約173億元（人民幣，下同），較去年同期上升14.41%。其中線上電子商務業務自營部份的銷售收入增長41.7%，首季度盈利1.37億元，較去年上升2.24%。線上線下交易總額與去年同期相比增長31.03%，其中線上電子商務業務的GMV增長102.07%。綜合毛利率（毛利率加其他收入及利得率）約為17.46%。

　　該公司表示，將順應時代潮流，深化及加快新零售戰略的變革與轉型，通過線上線下的融合發展，拉近與消費者距離。報告期內，國美通過聯合知名品牌供應商及頂級製造商，搭建綜合動漫館，佔地300多平方米。
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