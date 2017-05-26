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﻿特步售價升定單增

2017-05-26 列印
  特步國際（1368）公佈，旗下功能性體育用品的銷售繼續增加，帶動綜合平均售價上升，而集團於2017年第四季定單金額錄得增長。今年第四季定單金額（按批發價值計算）較去年同期錄得低單位數升幅。

　　特步指，由於供應鏈效率的提升，可縮短生產周期，以應對零售市場環境轉變。另外，通過電子商貿平台銷售及補貨定單，預期相關銷售比重將會提升，該公司會將訂貨會定單維持在最低需求水平，將從2018年訂貨會開始停止公佈訂貨會數據，因訂貨會表現與年底實際呈報業績之間的直接相關性降低。另外，今年第一季平均同店銷售表現錄得低單位數增長，而零售分銷渠道的存貨保持於約為4至5個月的水平。
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