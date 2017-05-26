﻿IFC外望——新世界中心200億換新裝

上世紀初為藍煙囪碼頭的尖東新世界中心，近兩年重建中，新世界昨發出最新的進展新聞，披露項目60層高寫字樓連同酒店等整體投資額高達200億元，而重建之後，也將會命名為Victoria Dockside。



命名Victoria Dockside



在新世界第三代傳人即副主席鄭志剛主導下，新項目也走藝術及設計新地標路線。「Victoria」代表令香港人引以為傲的維多利亞港，而「Dockside」則意指地址前身的藍煙囪碼頭。昔日的藍煙囪碼頭毗鄰當年的九廣鐵路尖沙咀站，100年前是環球航運及物流樞紐，連接香港及世界各地。已故的彤叔當年就拍板購入該地皮，也令他得到沙膽彤的稱號。Victoria Dockside建造藍圖由打造東京舊城改造項目「六本木新城」的建築師事務所Kohn Pedersen Fox等聯同鄭志剛，及來自世界各地逾百位設計師合力打造。已拆卸的新世界中心東翼寫字樓部份，獲批建61層酒店連商廈及商場，總樓面135萬方呎，單計這部份投資已達100億元。



支付寶HK比錢快過Apple Pay



「支付寶HK」昨日正式上線，本報記者實測走訪若干不同零售商鋪，使用體驗與內地版支付寶相若，惟昨日下午2時半左右開始無法使用，嘗試多次後，手機端顯示「由於安全原因，本筆交易未能處理。」螞蟻金服於下午5時回覆本報查詢，下午有部分時段在做調試，目前已修復。



記者再去零售商鋪消費已可正常使用，成功獲取消費20元可儲一個印花，三個印花可獲50元。實際體驗過程中，「支付寶HK」掃QR Code支付所需時間較Apple Pay為快，相信與毋須感應手機NFC及指紋確認支付省下不少時間。但可能昨天為首日上線，部分商鋪並不熟悉該支付方式，操作需時，甚至有商鋪的前線人員將「支付寶HK」與內地版支付寶混為一談。



另一邊廂，本港流動支付競爭日趨白熱化，有多家銀行亦分別推出Samsung Pay優惠對撼昨日上線的「支付寶HK」，以信用卡使用Samsung Pay消費，即可獲得回贈。渣打銀行公布，由5月25日至6月25日推廣期內，用Samsung Pay完成交易，可享高達150元現金回增，每單交易並沒有最低簽帳要求。



高瞻