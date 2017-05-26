﻿市場簡訊

—南方航空（1055）公佈，昨日收到中證監下發《中國證監會行政許可申請受理通知書》。中證監依法對該公司提交的關於非公開發行H股的申請材料進行審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。有關非公開發行H股，仍須待中證監核准，能否獲得核准尚存在不確定性。







—香港小輪（050）主席林高演昨日表示，在內地房地產商南下競爭之下，取地愈趨困難，不過，該公司勝在容易尋找合作對象，可以透過合資方式取地。他又指，未來將專注小型住宅地，而大型地皮則留待同系的恒地（012）爭取，而該公司昨日則以獨資形式入標市建局大角咀重建項目。







—吉利汽車（175）母公司浙江吉利，早前擬收購馬來西亞寶騰汽車49.9%股權，吉利行政總裁桂生悅表示，暫時上市公司並未有參與收購，並指母公司合購寶騰之事正在洽談中，料7月份會簽定諒解備忘錄，並希望在合適情況下，母公司會把相關業務注入吉利汽車。母公司計劃收購的寶騰汽車，旗下擁有跑車品牌寶騰蓮花，他認為，將有利浙江吉利在豪華跑車品牌的佈局，更指吉利可將成熟車型放在寶騰生產，但未落實細節。







—靄華押業（1319）公佈截至2月底止年度公司溢利1.03億元，增長13%。每股盈利4.9仙，每股末期息0.69仙，增加6%。期內收入2.15億元，增15%。該公司主席兼行政總裁陳啟豪認為，公司股價被低估，在視乎市況及考慮股東意願後，決定回購公司股份，但會以股東利益為前提。典當貸款業務收入上升9%，淨息差維持在40厘水平。公司整體淨息差收窄3厘，降至14.5厘。該公司股價升2.15%，收報0.475元。







—停牌超過兩年的天合化工（1619）昨日公告，被證監會勒令停牌，該公司表示，正就其權利及日後如何處理解決證監會關注的事項及恢復股份的買賣，尋求進一步法律意見。







—嘉利國際（1050）昨日發盈喜，預期截至今年3月底止全年度業績，綜合溢利將較2016年度增加約4至5成，2016年度盈利為1.17億元。該公司指出，盈利增加主要因為通過廠房合併及持續深化自動化應用，提升生產效率，加上人民幣貶值紓緩生產成本壓力，以及與前年度比較，消費者及服務業的營運虧損減少所致。







—被小股東提出全面撤換董事會的艾碩控股（8341），小股東代表陳癸波及曾憲海昨日高調開記招，指該公司2016年第三季度的毛利跌幅遠超收益跌幅，但董事會沒有披露原因或解釋，認為公司管理手法欠透明，因而提出全面撤換董事會。曾憲海承認董事會曾嘗試約見提出動議的小股東，但遭拒絕，原因是考慮到私下與管理層會面會涉嫌得到內幕消息，恐觸犯證券條例。他認為，公司應公開地向全體小股東回應，以示管治的透明度。







—中國化工收購先正達的交易總價由430億美元增至440億美元。中行（3988）將購買中國化工100億美元永久債券，為交易提供融資。中國化工為該交易的股權融資規模為250億美元，中行、國資委旗下國新控股、興業銀行分別提供100億美元、70億美元及10億美元的永久債券，中化在10年後可選擇贖回。