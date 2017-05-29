﻿「五窮」魔咒勢打破 「六絕」月走勢外圍主導

「五窮」傳統說法勢打破，本月在「股王」騰訊（700）支撐大市下，截至上周五恒指累升逾千點，或升4.2%，單計騰訊已累漲14.2%，而在月中發力的中資金融股，以中國平保（2318）表現最好同為累升14.2%。分析預期，「六絕」6月份將受到外圍因素主導，但科網股勢頭相信仍然保持良好。



港股於明天（30日）為端午節假期休市，而內地股市今天（29日）至明天（30日）則為假期休市，南下的港股通需於本周三（31日）才恢復交易。



上周五港股預託證券（ADR）表現個別發展，滙控（005）折合港元收報67.26元，較本港跌0.35%，騰訊（700）則跌0.3%，不過中移動（941）則升0.57%。



5月份尚餘兩個交易日，相信對5月整體表現影響不大，截至上周五為止，恒指累升1024點或4.16%，勢打破傳統「五窮」月的說法，主要因為有「股王」騰訊（700）支撐大市，單計騰訊已累漲14.2%，為第二表現好的藍籌股，謹次於百麗（1880）累升的16%，至於在月中發力的中資金融股，以中國平安（2318）表現最好累升14.2%，為第三表現佳的藍籌股。



個別股份方面，有線寬頻（1097）今天召開股東特別大會，以決定是否接受永升亞洲收購有線的方案，這項計劃必須在股東大會上由小股東投票通過才能成事。否則，5月31日，有線電視的牌照到期，在沒有新的資金注入，有線電視將會不能繼續運作。有線寬頻上周五收報0.58元，升3.6%。



資深財經評論員熊麗萍則表示，如美國下月決定加息，會對息口敏感的本地地產股構成影響，而早前因澳門加強內地銀行卡，在澳門自動櫃員機取款業務的監控，她相信濠賭股已消化此措施，6月有望造好，熊麗萍預期6月份恒指有望試上26000點水平。



另一方面，證監嚴打之下，新股無運行。5月份至今（截稿前對上一個交易日為5月26日）共有8隻新股，首日表現好壞參半，而今年首5個月累計表現，30隻創板新股升跌比例為2比1，主板則以14升比15跌跑輸創板。



創板的累計升幅仍大幅拋離主板，以今年1月5日上市的奧傳思維（8091）為例，首日升逾29倍。翌日，另一股份PF Group （8221）首日掛牌亦升逾20倍。但股價的持續上升能力參差，奧傳思維於上市第三日，股便跳崖式下插，至今成為5個月以來表現第二差股份。而本地資深劵商PF Group則以累計上升19.73倍的耐力成為表現最佳創板新股。



主板方面，今年以來首日表現最佳的是科技股美高域（1985），首日升1.73倍，累計至今升幅仍有29.45%；而累計表現最佳則是建築股黎氐企業（2266），累升93.91%。累計跌幅最大的是另一建築股善樂國際（1660），該股份同樣是今年以來首日表現最差的主板新股。