﻿便利店免購物提款 長者最快年內享用

為解決居於偏遠地區的弱勢社群的基本銀行服務需要，金管局力促銀行探討有關長者在超市和便利店免購物提款的可行性。據悉，銀行公會就此與超市和便利店的商討進入直路，或有一家大型便利店願意率先試行，向長者提供免購物提款服務，並爭取最快下半年推行。



據悉，較早前銀公與超市、便利店等零售服務供應商討論免購物提款建議曾一度陷入拉鋸局面，主要是超市關注人流管理的問題，並憂慮顧客對免購物提款而出現的長者人龍可能有意見。不過，最新發展出現曙光，消息透露，有一家大型便利店公司同意率先引入長者免購物提款服務作試點，但為免令客戶有不良反應，又或對客戶和商戶造成不便，除要做好識別長者的工作外，初期只會選定在較偏遠的指定地區試行服務，而不會在全線銷售點都讓長者免購物提款。



偏遠地區先試行



至於銀行所關注的免購物提款涉及的交易成本，消息稱，經過雙方磋商後，銀行認為交易費用合理，故或願意承擔所有費用，惟整個服務仍有很多細節有待敲定，如提款的時段、銀碼、某地區、某些日子特別安排等。以時段而言，因便利店清早營業時未必有充裕現金，故可能需要累積現金一段時間後，如在早上10時才開始讓長者免購物提款；銀碼方面則可能要整數提款，且不能太大額，如只可提款200至500元等；若是節日可能另有安排。這都是雙方仍需進一步商討的具體細節，故一切還有待銀公及便利店方面作最後拍板。由於需時修改系統以作配合，因此未必可以太快推出服務，但有關方面爭取最快今年下半年或明年上半年成事。



銀公接受本報查詢時重申，銀行界一向致力為客戶提供便利的銀行服務，關於客戶可否於零售點在毋須購物情況下提款，銀公旗下專責小組正積極研究有關安排的可行性。