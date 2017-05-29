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﻿中證監收緊股東減持規管

2017-05-29 列印
　　中證監上周五公佈新的減持規定，避免一些大股東通過非集中競價交易方式，逃避規管。分析認為，新公佈的《上市公司股東及高管減持股份規定》，堵塞包括定增減持、大宗交易減持在內等諸多「漏洞」。滬深交易所亦相繼出台相關細則，但新規定並非完全限制，只是16個月前減持規定的升級版。新華社對上周一系列監管措施發文指，野蠻減持挑戰底線，需要引導回歸金融本源。

　　內地傳媒指出，現時一些大股東通過非集中競價交易方式，如大宗交易方式轉讓股份，再由股份買家通過集中競價交易方式再賣出，以迴避集中競價交易的減持數量限制。不過，實施新規定之後，將可堵塞以上漏洞。另一方面，內地6月份A股將有92.49億限售股上市流通，數量為本年度月度解禁最低，以5月26日收市價計算，市值為1146.3億元人民幣，同為年內最低值。
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