﻿本間高爾夫純利增38%

電話騙案不是新事物，過去幾年警方不斷推出反電騙宣傳，傳媒大肆報道騙徒手法，但電騙案件依然不停發生，而且愈來愈多年輕人中招，為何他們好像活在「平行時空」，只活在虛擬的網絡世界，不知人間險惡，對新聞不斷報道的電騙黨手法毫無防範，令人嘖嘖稱奇。 根據警方公佈的個案，電騙受害人多為長者，他們跟不上時事，墮入騙徒陷阱，可以理解，但近期愈來愈多年輕人受害，值得關注。據警方的資料分析，年輕中招者中，不少是來港攻讀大專的內地生，他們人地生疏，來港只為取得學位，對時事沒興趣，較少關注電騙案新聞，因而中招。 更值得關注的，是有不少本地年輕人也受騙，即使他們與內地完全無聯繫，但接到冒認內地官員的...

2017-05-29