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﻿本間高爾夫純利增38%

2017-05-29 列印
  本間高爾夫（6858）昨天公佈截至3月底止全年業績，純利按年增長38.9%至49.52億日圓。至於每股盈利則為8.47日圓，按年升12.8%，並宣佈派末期息每股3日圓。去年收益為242.42億日圓，按年上升8.4%。

　　公司在去年10月在本港主板上市，去年毛利率較對上年度上升1.0個百分點至60.0%。經營活動所得現金流淨額為37.19億日圓，較對上年度增加1.6倍。截至今年3月底止，存貨較去年同期減少14.8%。
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