﻿市場簡訊

海天天線（8227）昨日公佈，透過其全資附屬公司，斥資約1001萬元人民幣，收購中科雲網合共約267.7萬股股份，佔中科雲網已發行股本總額約0.33%，代價由該公司內部資金支付。







星美控股（198）擬分拆旗下成都潤運於A股上市，該集團主要透過其持有內地電影院，作為行業龍頭之一。目前該集團於內地一二線市場的佈局相對完善，故未來將加大拓展三四線城市。







國家電網公司昨天表示，在落實好前期已出台涉企減負政策的基礎上，將推出新一批降費措施，同時加大對光伏和風電的消納。國家電網新聞發言人介紹，執行好新一批減費措施，包括：全面推進剩餘省級電網輸配電價改革；停止向鐵路運輸企業收取電氣化鐵路還貸電價；擴大發電企業和使用者直接交易規模；停止徵收城市公用事業附加費等。







路透社消息人士報到，現代汽車經歷近期因為南韓裝備薩德反導彈系統而遭內地懲罰，銷售下滑後，正致力重建品牌形象，除了9月將於北京798藝術園區開設首間品牌概念店之外，並可能通過輸出全散件方式，在內地組裝豪華房車捷恩斯（Genesis），同時會加快推出運動休旅車（SUV）。







市場研調機構CB Insights指，今年首季共有34家人工智能（AI）新創公司被收購，是去年同季的逾兩倍，凸顯科技大廠競相在AI領域強化競爭力。其中，Google自2012年來已收購11家AI新創公司，居業界之首，其次是蘋果、facebook與英特爾。



《星期日泰晤士報》引述分析師指，一旦英國保守黨黨魁文翠珊在下月大選失利，敗在工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）手下，英鎊可能進一步下滑5%，見1.2美元水位，即兌港元見9.3算。不過，亦有分析師預期，即使工黨突圍成功也可能要通過組成聯合政府來執政，這樣的話，這段期間英鎊可能會下滑3%，至1.25美元以下水位。







《日本經濟新聞》上周六引述聲寶（Sharp）行政總裁戴正吳報道，聲寶計劃前赴美國投資，將興建一家生產小型顯示屏工廠，投入金額將超過72億美元（約560億港元）；他表示工廠所在地點目前還未決定，但希望施工越快越好。戴正吳又說，聲寶規劃在美國投資的小型顯示屏，將不限於智能手機產品，亦可能用於航天、政府和國防等領域，並指出目前美國波音公司已在其客機使用聲寶製造的小型顯示屏。







媒體引述消息人士報道，日本軟庫（Softbank）正考慮在未來一段間內增持美國顯示卡大廠輝達（Nvidia）的股權，並會與輝達進行更加密切的協作。輝達生產的顯示晶片（graphic chips），目前應用於微軟公司的Xbox遊戲機；先前軟庫增持輝達股權至4.9%，成為其第4大股東，而有關持股目前市值約41億美元（約319億港元）。







巴西總統特梅爾陷入「封口門」醜聞，儘管引發當地股市遭拋售，基準指數在5月18日曾急挫至逾1年來新低；不過，過去1年來甚為看好巴西股市的一眾新興市場基金經理，卻「人棄我取」、趁機入市。據EPFR Global的數字，從5月18日到上周四，國際及地區性基金共投入7.6億美元於巴西股市。