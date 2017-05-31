﻿美消費信心指數跌 杜指七連升斷纜

美國股市周一休市後，昨天復市，但無法延續前七個交易日的升勢，早段表現偏軟；惟網絡銷售龍頭亞馬遜股價首度突破一千美元里程碑。



杜瓊斯工業平均指數曾見21016.77點，較上周五跌63.51點；納斯達克指數見6201.199點，升8.99。滙控美國預託證價格曾見67.77港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見86.56港元，較香港收市價升0.36港元。亞馬遜股價首度突破1000美元里程碑，早段高位曾見1001.2美元，升0.54%。聖路易儲銀行長布拉德認為，華府經濟政策與美股之間的「蜜月期」將結束，當局需給予股市新的政策預期。



今晨四時杜指收報21029點，跌50點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見67.64元，較香港收市價跌0.11元；中移（941）美國預託證券見86.66元，較香港收市價升0.46元。



美國四月份的個人開支按月增幅，由三月經向上修訂的0.3%加快至0.4%，為去年十二月以來大單月升幅；個人收入升幅也由三月的0.2%加快至0.4%。兩項開支均符合市場預期。



聯儲局重視的四月份美國核心個人消費支出物價平減指數（PCE Core Deflator）按年升幅，由三月的1.6%，放緩至1.5%，符預期。



歐洲政局未明 港股早段或受壓



此外，三月份S&P CoreLogic二十美國城市樓價指數按年升5.89，升幅與二月相同，是2014年7月以來升得最多，升幅且大於市場預期的5.7%。會議局同日出爐的5月份消費信心指數按月跌1.5，至117.9，與預期升0.1的預測背道而馳，反映美國人對就業和企業的樂觀情緒稍降。日圓兌美元昨曾升0.44%，見110.78兌1美元（每百日圓兌七港元）。



美股及英國股市周一休假，而A股在周一及昨天一連兩天休市。雖然主要市場均休市，但有消息指意大利或會提早舉行大選，令當地股市周一下挫約2%。市場人士估計，在歐洲政治局勢未明的情況下，今天港股復市早段或會受壓，展望六月份在多個利好消息憧憬下，料港股有機會大漲小回。



今天是5月最後一個交易日，5月已擺脫「五窮」宿命，市場人士認為，在回歸20周年「送大禮」憧憬下，港股在6月份仍會反覆向上，相信不致於出現「六絕」的困境。外電引述消息指，意大利可能提早大選，最快在今年9月或之前舉行。由於力主脫離歐盟的五星運動現時在民意調查之中領先，令市場憂慮意大利或會面臨脫歐。