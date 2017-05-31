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﻿政局不穩 歐羅英鎊受壓

2017-05-31 列印
　　希臘和意大利政局不明朗，市場對歐央行短期內「收水」的預期轉淡；英國則大選臨近，選情變數多，歐羅和英鎊兌主要貨幣昨日多數時間受壓。市場關切英倫海峽兩岸政經形勢，令美匯和日圓昨日得到支持。

　　歐央行行長德拉吉周一表示，該行依然堅信對歐羅區經濟提供「額外貨幣政策支持」仍有其需要。德拉吉的言論其後令歐羅一度下滑至1.111美元（歐羅兌8.62港元），隔日跌0.48%；兌日圓曾下滑至123.16，跌0.85%。

　　市場早前預測歐央行在下周議息後，將在政策指引中暗示必要時開始收縮量化寬鬆貨幣規模。瑞穗銀行首席市場分析師唐鎌大輔說，德拉吉的言論令市場猜測歐央行下周或不會發表相關的政策指引，成為歐羅受壓主因。
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